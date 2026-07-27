Seguridad

Seis Personas Detenidas por Presuntamente Privar de Libertad a un Hombre en Hermosillo, Sonora

Luego de localizar y rescatar a un hombre de 34 años presuntamente privado de la libertad, arrestaron a 6 personas, incluyendo a una mujer, en la colonia San Francisco de Hermosillo, Sonora.

Seis Personas Detenidas por Presuntamente Privar de Libertad a un Hombre en Hermosillo, SonoraSeis Personas Detenidas por Presuntamente Privar de Libertad a un Hombre en Hermosillo, Sonora. Foto: Policía Municipal

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Seis arrestados en Hermosillo por presunta privación de libertad. Un hombre de 34 años fue rescatado por la policía. Conoce los detalles del caso.

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