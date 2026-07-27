Seis Personas Detenidas por Presuntamente Privar de Libertad a un Hombre en Hermosillo, Sonora

Seis personas fueron arrestadas por elementos de la Policía Municipal luego de que un hombre de 34 años fue localizado y rescatado al interior de una vivienda donde presuntamente se encontraba privado de la libertad, en la colonia San Francisco, al norponiente de Hermosillo.



El operativo se realizó alrededor de las 09:40 horas del domingo, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles San Judas Tadeo y Quiroga, luego de que la víctima lograra comunicarse con las autoridades para solicitar auxilio. Según su testimonio, los ahora detenidos ingresaron al inmueble sin su consentimiento y le impidieron abandonar el lugar.

Los elementos de seguridad pusieron a salvo al afectado y arrestaron a 6 personas

Al arribar al sitio, los agentes municipales ingresaron a la vivienda, pusieron a salvo al afectado y aseguraron a cinco hombres y una mujer, quienes fueron turnados ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.



Las personas detenidas fueron identificadas como Domingo Rodrigo "N", de 36 años; Paola Ninel "N", de 24; Héctor Manuel "N", de 35; Rodolfo "N", de 25; Abraham "N", de 38; y César Leonel "N", de 35 años. Durante la intervención, elementos del Ejército Mexicano brindaron apoyo con vigilancia perimetral.