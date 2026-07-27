Seguridad

Ataque Armado Cobra Vida de un Joven en Colonia Arboledas, al Sur de Hermosillo

Un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida luego de registrarse un ataque armado la tarde del domingo en la colonia Arboledas, al sur de Hermosillo, Sonora.

Ataque Armado Cobra Vida de un Joven en Colonia Arboledas, al Sur de HermosilloAtaque Armado Cobra Vida de un Joven en Colonia Arboledas, al Sur de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Ataque armado en colonia Arboledas deja un joven muerto. Los agresores huyeron tras disparar. La Fiscalía ya investiga. Descubre qué ocurrió.

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