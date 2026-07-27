Ataque Armado Cobra Vida de un Joven en Colonia Arboledas, al Sur de Hermosillo

Un ataque armado cobró la vida de un joven de aproximadamente 25 años la tarde del domingo en la colonia Arboledas, al sur de Hermosillo, donde fue localizado sin vida al interior de una vivienda abandonada que, de acuerdo con reportes oficiales, presuntamente era utilizada como punto de venta de drogas.



La agresión ocurrió alrededor de las 15:37 horas sobre la calle Hilario Cota, entre Capomo y Flamenco. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego y testigos señalaron que los responsables arribaron en un vehículo, dispararon directamente contra la víctima y escaparon antes de la llegada de las corporaciones policiacas.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el joven no contaba con signos vitales

Tras activarse el Código Rojo, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, seguidos por personal de otras corporaciones de seguridad y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.



El área fue acordonada luego de que los agentes localizaron diversos casquillos percutidos en la escena. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó el procesamiento del lugar e inició las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.