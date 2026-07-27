Detienen a Mujer de 23 Años con Más de Tres Mil Dosis de Droga en Calles de Irapuato

De acuerdo a la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron detener a una mujer con más de tres mil dosis de droga en Irapuato, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando los uniformados realizaban un patrullaje de rutina sobre la calle Constitucionalistas, de la colonia de Apatzingán del municipio de Irapuato.

En cierto momento, los elementos de Seguridad vieron a lo lejos a una mujer que caminaba de forma sospechosa con una bolsa negra y quien al ver a los uniformados comenzó a acelerar su paso en la calle.

Esto llamó de inmediato la atención de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes también aceleraron el paso de la unidad en la que iban, pero la mujer intentó correr para no ser alcanzada.

Al evitar que huyera, los uniformados detuvieron a la mujer, quien fue identificada como Rosa, de 23 años de edad, y a quien se le comenzó a cuestionar sobre su comportamiento, para después revisarle una bolsa negra que llevaba.

Encuentran miles de dosis de droga de presunto cristal

Para sorpresa de los uniformados, al revisar las pertenencias, encontraron 3 mil 135 dosis de presunto cristal, equivalente a más de 1 kilogramo de droga, por lo que de inmediato se procedió a la detención de Rosa.

Ante ello, se informó que la mujer de 23 años, como la mercancía fueron aseguradas para ser presentadas ante las autoridades correspondientes, quienes serán los encargados de continuar con el proceso.

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