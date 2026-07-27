Seguridad

Detienen a Mujer de 23 Años con Más de Tres Mil Dosis de Droga en Calles de Irapuato

Los hechos ocurrieron cuando elementos de Seguridad, vieron a la mujer con actitud sospechosa, quien trató de huir, pero fue detenida con la droga.

La mujer fue detenida por los uniformados.Foto: FSPE

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Elementos de Seguridad Pública detienen a joven con 3,135 dosis de presunto cristal en Irapuato.

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