Sociedad

Esquitero Presuntamente Lanza Caldo Caliente a un Perro en Veracruz

En la zona norte de la ciudad de Veracruz, habitantes expusieron en redes sociales un presunto caso de maltrato animal cometido por un esquitero contra un perro. Ocurrió en la colonia playa Linda.

Esquitero Presuntamente Lanza Caldo Caliente a un Perro en Colonia Playa Linda Zona Norte Ciudad VeracruzFueron usuarios de redes sociales quienes expusieron el presunto maltrato contra el perrito. Foto: JoseRa Sanz

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Indignación en redes: un perro en Veracruz sufre agresión con caldo caliente. Testigos y animalistas piden justicia. Descubre los detalles de este caso que conmociona a la comunidad.

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