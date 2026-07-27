Esquitero Presuntamente Lanza Caldo Caliente a un Perro en Veracruz

A través de redes sociales, usuarios expusieron la presunta agresión cometida contra un perrito durante este fin de semana en calles de la colonia Playa Linda, localizada en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz.

De acuerdo con diversos testimonios de personas cercanas a la zona donde se registraron los hechos, la mascota se acercó a un puesto en el que se venden esquites de la calle Playa Boca Andrea y el dueño de dicho negocio le aventó el caldo caliente del producto, el cual alcanzó al perro; sin embargo, no logró quemarlo por completo.

Los presentes acudieron a resguardar al perro y pidieron la presencia de los elementos policiacos, quienes arribaron hasta el lugar donde se registraron los hechos; sin embargo, se dio a conocer que no se llevó a cabo la detención del presunto agresor.

Personas que presenciaron lo sucedido, así como animalistas, piden que haya antecedentes contra la persona que llevó a cabo la agresión contra el perro, del que hasta el momento no se ha reportado mayor información por parte de quienes lo resguardaron, por lo que se desconoce el estado de salud del animal.

Dictan prisión preventiva a presunto agresor de un perro pitbull en Veracruz

Gustavo Adolfo 'N' fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad animal en contra de un perro, ocurrido en un fraccionamiento localizado en el municipio de Veracruz.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA) llevó a cabo la audiencia inicial para legalizar la detención y formular la imputación en contra del hombre que actualmente es señalado por estos hechos.

Resultado de dicha audiencia inicial, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Gustavo Adolfo 'N'. Los hechos que se le imputan se dieron el pasado 10 de mayo de este año en el fraccionamiento Geo Villas del Puerto, donde el ahora señalado habría golpeado y asfixiado a un perro de raza pitbull llamado Benji, privándolo de la vida.