Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León Viajan a Canadá para Combatir Incendios Forestales

La Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) forma parte del primer contingente mexicano que viaja a Ontario, Canadá, para apoyar en el combate de incendios forestales. Este despliegue internacional inició durante el fin de semana del 25 y 26 de julio.

En esta misión también participan elementos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quienes junto con el personal de PCNL fueron seleccionados tras cumplir con diversos requisitos. Todos los brigadistas tuvieron que pasar evaluaciones físicas, técnicas y operativas para demostrar que cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar incendios de gran magnitud.

Las autoridades señalaron que los rescatistas de la Brigada Fénix cuentan con experiencia en este tipo de labores, lo que permitió su integración en este contingente. Su preparación será ayudará para apoyar en las tareas que se realizan actualmente en Canadá, donde los incendios forestales ocupan la intervención de brigadas internacionales.

¿Qué trabajos realizará Protección Civil de Nuevo León en Ontario, Canadá?

El personal de PCNL trabajará en coordinación con autoridades locales de Ontario y equipos de otros países. Entre sus labores se encuentran el combate directo del fuego, así como acciones para su control y liquidación para tratar de reducir riesgos y proteger áreas afectadas.

Las autoridades mencionaron que esta participación refleja el compromiso de Nuevo León y del país con la ayuda internacional ante situaciones de emergencia. El director de PCNL, Erik Cavazos, reconoció el esfuerzo y la preparación de los brigadistas, quienes viajan para apoyar y poner en alto el nombre de México en el extranjero.