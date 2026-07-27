Sociedad

Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León Viajan a Canadá para Combatir Incendios Forestales

Los rescatistas de Nuevo León que viajaron a Canadá, forman parte del primer contigente mexicano en apoyar a la provincia de Ontario

Brigada Fénix Protección Civil de Nuevo LeónLa Brigada Fénix ya se encuentra en Ontario, Canadá, para combatir incendios forestales. Foto: PCNL

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Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León se unen al primer contingente mexicano en Canadá para enfrentar incendios forestales. Conoce cómo su experiencia será clave en esta misión.

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