Sociedad

Caso Dafne: Se Manifiestan en Poza Rica por Detención de Danna Yanina "N"; Aseguran es Inocente

En los bajos del palacio de Poza Rica, se manifestaron en apoyo a Danna Yanina "N"; familiares y conocidos aseguran es inocente

Colectivos feminista, familiares y conocidos de Danna se manifestaron en los bajos del palacio municipal. Foto: Raymundo PerdomoColectivos feministas, familiares y conocidos de Danna "N" se manifestaron en los bajos del palacio municipal. Foto: Raymundo Perdomo

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La madre de Danna Yanina clama por justicia en Poza Rica, pidiendo que su hija enfrente el proceso en libertad. ¿Qué pasará en el caso Dafne?

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