Caso Dafne: Se Manifiestan en Poza Rica por Detención de Danna Yanina "N"; Aseguran es Inocente

Familiares, amigos e integrantes de colectivos feministas, realizaron una manifestación pacífica en los bajos del Palacio Municipal de Poza Rica, para exigir justicia por el feminicidio de Dafne Zapata y, al mismo tiempo, pedir que el proceso legal contra Danna Yanina "N", se lleve a cabo con apego a derecho y bajo una investigación imparcial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reanudan Audiencia de Danna Yanina 'N' por el Feminicidio de Dafne; Familia Exige Justicia

Aunado a ellos, compartieron que la madre de Danna, joven pozarricens detenida por femicidio en el estado de Tamaulipas, envió una carta y pide que las investigaciones se enfoquen en los verdaderos responsables. La madre de Danna Yanina, difundió la carta dirigida a Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, en la que solicita que se considere la presunta inocencia de su hija.

Es de recordar que Danna Yanina, permanece en prisión preventiva por el caso del feminicidio ocurrido en la Academia Militarizada Doenitz, en Tamaulipas. En el escrito, la mujer asegura que Danna también habría sido víctima de presuntos abusos, humillaciones, golpes y malos tratos dentro de la institución.

Además, su madre, pide que las investigaciones se enfoquen en quienes resulten verdaderamente responsables de la muerte de la menor y solicita que su hija pueda enfrentar el proceso penal en libertad.

La misiva fue dada a conocer por el colectivo Comunidad Feministas de Poza Rica, a través de su página de Facebook y cuyos integrantes señalaron que la madre de Danna, también intentó establecer contacto con la familia de Dafne mediante llamadas telefónicas y un mensaje de voz.

Gobernadora de Veracruz habla sobre la detención de Danna en Tamaulipas

La Gobernadora de Veracruz, fue cuestionada sobre la solicitud que realizó la familia de Danna, sobre si habrá atención por parte del gobierno del estado en el caso.

"No tengo el reporte de escuelas militarizadas, y en este caso, la joven está en un proceso judicial en Tamaulipas. Hay que dejar decir el propio proceso judicial. Allá están las fiscalías, están en revisión. Nosotros no nos podemos meter en eso".