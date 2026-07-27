Saldo Rojo en Veracruz: Suman Cuatro Personas Ahogadas Durante Comienzo de Vacaciones de Verano

La temporada vacacional de verano registra un saldo rojo en las playas de Veracruz, donde la Secretaría de Protección Civil informó que, hasta el momento, cuatro personas han perdido la vida por ahogamiento en distintos puntos del estado.

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La dependencia estatal señaló que, además de los decesos, los cuerpos de auxilio han realizado rescates de turistas que se encontraban en situación de riesgo dentro del mar, acciones que permitieron evitar un mayor número de tragedias. Así lo informó, Guadalupe Osorno Maldonado, Secretaria de Protección Civil de Veracruz

"Respecto al operativo llevamos 4 personas el fin de semana hubo una, en Vega de Alatorre tuvimos casi 30 rescates"

Protección Civil reiteró el llamado a la población para respetar las indicaciones de los guardavidas, atender el señalamiento de las banderas de advertencia, evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol y no nadar en zonas no vigiladas.

Turistas arriban a playa Villa del Mar en Veracruz

La playa de Villa del Mar es considerada la más popular de Veracruz, la cual ha estado más concurrida desde el inicio de la temporada vacacional. Turistas de diversas partes del país, disfrutan del buen clima con más de 34 grados y una sensación térmica de casi 40. Se divierten con las olas del mar y en otras actividades acuáticas como la banana.

En Villa del Mar, muchos visitantes consumen los platillos de la gastronomía veracruzana, como pescados y mariscos.

“Esta muy bueno de hecho mis compañeras están comiendo un platillo el del rey y dicen que se les cae la boca del sabor "

Los palaperos recorrieron sus mesas y sombrillas; y algunos, exhiben los costos de los platillos para evitar abusos en los precios.