Accidentes

Saldo Rojo en Veracruz: Suman Cuatro Personas Ahogadas Durante Comienzo de Vacaciones de Verano

Las autoridades de Protección Civil de Veracruz, informaron que suman ya cuatro personas fallecidas durante las vacaciones de verano 2026

Se reportó saldo rojo en lo que va de las vacaciones de verano 2026 en el estado de Veracruz. Foto: N+Se reportó saldo rojo en lo que va de las vacaciones de verano 2026 en el estado de Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en playas de Veracruz: Cuatro muertes por ahogamiento. Autoridades instan a respetar señales y evitar el alcohol. Infórmate sobre los rescates realizados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+