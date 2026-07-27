Continúan Desaparecidos un Padre de Familia y sus Hijas en Gruta de Cuetzalan, Puebla

A casi 20 días de la tragedia en la gruta Chichicazapan en Cuetzalan del Progreso en Puebla, el rescate de los tres cuerpos aún es complicado.

Rodolfo Huerta Espinosa, Subsecretario de Desarrollo Político dio a conocer que aunque el clima ha dado tregua en la capital, en la Sierra Norte sigue lloviendo y el nivel del río subterráneo sigue representando riesgo para los rescatistas.

Sin fecha para la extracción de los cuerpos atrapados en gruta Chichicazapan

Agregó que asumen la responsabilidad de concretar el rescate, pero pidieron comprensión a la familia, y paciencia, para que los trabajos sean seguros para los rescatistas.

Mientras tanto, la coordinación general de Protección Civil mantiene los protocolos de actuación para la extracción de los cuerpos.

Cabe mencionar que los cuerpos llevan varios días de descomposición, lo que complica aún más las acciones para la extracción.

Aún faltan por recuperar los cadáveres de Ismael de 40 años, Yazmín Lizbeth de 21 y Karime de 24.

Con información de N+

JAPR