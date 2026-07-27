Accidentes

Continúan Desaparecidos un Padre de Familia y sus Hijas en Gruta de Cuetzalan, Puebla

En la Sierra Norte sigue lloviendo y el nivel del río subterráneo sigue representando riesgo para los rescatistas.

Tres personas continúan atrapadas en un punto lejano al acceso de la gruta.Tres personas continúan atrapadas en un punto lejano al acceso de la gruta. Foto: X @SSPGobPue

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Sin fecha para el rescate en la gruta de Cuetzalan: las lluvias y el río subterráneo desafían a los rescatistas. La espera continúa para la familia de las víctimas. Descubre más detalles.

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