¿Se Repetirá Examen UNAM de Forma Presencial tras Suspenderse la Inscripción de Nuevo Ingreso?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que se suspendieron provisionalmente los trámites de inscripción y entrega de documentos para las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027/1, cuyos trámites presenciales estaban agendados a partir de este 27 de julio.

¿Qué se sabe sobre repetir el examen presencial?

Figuras de la comunidad académica, especialistas educativos como Eduardo Backhoff, e investigadores de la institución como Imanol Ordorika han manifestado que anular el proceso en línea y repetir la prueba presencial sería la vía más adecuada para recuperar la credibilidad institucional.

Hasta el momento no se tienen reportes sobre si la UNAM anuncie oficialmente que el examen de admisión 2026 vaya a repetirse de forma presencial, sin embargo, hoy anunciaron la instalación de una Comisión Técnica de 15 expertos para revisar el examen de ingreso 2026, sin descartar repetirlo.

UNAM aún analiza los siguientes escenarios

Anulación general del examen de forma inmediata, los resultados publicados el 17 de julio no han sido cancelados de manera masiva.

Cancelaciones selectivas, se ha cancelado el trámite a cerca del 2% de los aspirantes debido a evidencias explícitas de irregularidades detectadas mediante su sistema de revisión. Para este grupo, la universidad está ofreciendo aclaraciones presenciales bajo citas específicas.

Pase reglamentado sigue sin cambios

Los estudiantes egresados de bachilleratos de la UNAM que ingresan por pase directo no se ven afectados en la pérdida de su lugar. Solo deberán esperar a que se levante la pausa administrativa para continuar sus inscripciones.

Las resoluciones sobre si se validará el actual concurso o si se recurrirá a una nueva aplicación presencial se informarán exclusivamente a través de los canales de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) una vez que la Comisión Técnica entregue su dictamen final.

Exigen examen presencial de la UNAM

Decenas de profesores y estudiantes se concentraron este lunes 27 de julio de 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para exigir un examen presencial para acceder a las licenciaturas, después de que el organismo educativo suspendiera temporalmente su proceso de inscripciones tras detectar presuntas anomalías en la prueba.

Al grito de 'Estudiantes sí, tramposos no' o 'No al fraude', los manifestantes marcharon sobre la Torre de Rectoría de la UNAM en Ciudad de México para reclamar transparencia en el proceso y una repetición del mismo, ante la sospecha de irregularidades en la prueba de acceso para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La polémica por uso de IA en el examen

La polémica surgió después de que se publicaran los resultados de este examen, cuestionados por muchos estudiantes al considerar que se produjeron incrementos "inusuales" en las calificaciones mínimas para entrar a algunas carreras de alta demanda, como la de Medicina.

También circularon testimonios de presuntas trampas en la prueba, la primera que se realiza en línea, como la existencia de calificaciones perfectas sin ningún fallo o el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Los estudiantes afectados sostienen que la distribución de aciertos muestra "anomalías" que "no serían matemáticamente posibles", lo que evidenciaría presuntas "trampas" de algunos aspirantes.

Ante este panorama, la UNAM decidió suspender temporalmente los trámites de entrega documental e inscripciones para los grados universitarios hasta que una comisión técnica revise el desarrollo del concurso de selección.

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria", argumentaron las autoridades universitarias.

Instalan Comisión Técnica

Asimismo, la máxima casa de estudios determinó la instalación de una Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, señaló en un comunicado Leonardo Lomelí, rector de la UNAM.

Al ser cuestionada por esta polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que es "importante que se resuelva pronto" para poder "dar certidumbre" a los estudiantes.

Para el ciclo escolar 2026, la UNAM decidió, por primera vez, aplicar en línea el examen de admisión a licenciatura, con el objetivo de modernizar el proceso de selección y facilitar el acceso de participación a los aspirantes.

HVI