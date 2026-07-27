Educación

¿Se Repetirá Examen UNAM de Forma Presencial tras Suspenderse la Inscripción de Nuevo Ingreso?

Conoce de qué dependerá las resoluciones sobre si se validará el actual concurso o si se recurrirá a una nueva aplicación presencial

"¿Se Repetirá Examen de la UNAM de Forma Presencial tras Cancelarse Inscripción de Nuevo Ingreso? "Jovenes que no quedaron en el examen de admisión de la UNAM 2026 acompañados de familiares protestan de manera pacifica en las inmediaciones del metro Universidad. Foto: Cuartoscuro

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Figuras de la comunidad académica, así como especialistas educativos e investigadores de la institución han manifestado que anular el proceso en línea y repetir la prueba presencial sería la vía más adecuada para recuperar la credibilidad institucional

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