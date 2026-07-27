¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Chihuahua? Conoce los Destinos Imperdibles del Estado

Chihuahua cuenta con cinco Pueblos Mágicos, destinos que destacan por su riqueza histórica, cultural, natural y gastronómica. Desde la imponente Sierra Tarahumara hasta antiguas ciudades mineras y zonas arqueológicas reconocidas a nivel mundial.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, estos destinos destacan por su patrimonio arquitectónico, tradiciones, atractivos naturales y actividades al aire libre, lo que los convierte en algunos de los principales puntos de interés para visitantes.
Cada uno posee una identidad propia, reflejando la diversidad geográfica y cultural de Chihuahua.
Estos son los cinco Pueblos Mágicos de Chihuahua
Actualmente, los cinco Pueblos Mágicos de Chihuahua son Creel, Batopilas, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral, destinos que reflejan la diversidad natural, histórica y cultural que distingue al estado y que los convierten en opciones ideales para quienes desean descubrir el norte de México.
Creel Ubicado en el municipio de Bocoyna, Creel es considerado la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre y uno de los destinos turísticos más importantes del estado. Entre sus principales atractivos se encuentran el Lago de Arareko, la Cascada de Cusárare, el Valle de los Monjes, la Misión de San Ignacio de Arareko y los recorridos a bordo del Chepe, además de ser un punto clave para conocer la cultura rarámuri.
Batopilas En el fondo de una de las barrancas más profundas de la Sierra Tarahumara se encuentra Batopilas, un antiguo pueblo minero que conserva calles empedradas, edificios históricos y vestigios de la época en la que fue uno de los principales productores de plata del país. Su arquitectura y entorno natural lo convierten en uno de los destinos más emblemáticos de Chihuahua.
Casas Grandes Casas Grandes es reconocido por su cercanía con la Zona Arqueológica de Paquimé, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además, es famoso por la comunidad de Mata Ortiz, donde artesanos elaboran cerámica inspirada en la antigua cultura de Paquimé, una tradición que ha dado reconocimiento internacional al municipio.
Guachochi Conocido como el corazón de la Sierra Tarahumara, Guachochi ofrece algunos de los paisajes más impresionantes del estado, entre ellos la Barranca de la Sinforosa, considerada una de las más espectaculares del sistema de Barrancas del Cobre. También es un destino ideal para practicar senderismo, ecoturismo y conocer las tradiciones del pueblo rarámuri.
Hidalgo del Parral Al sur del estado se encuentra Hidalgo del Parral, una ciudad que combina historia, cultura y tradición minera. Es ampliamente conocida por ser el lugar donde murió el general Francisco Villa y por conservar un centro histórico con edificios, museos y templos que narran parte de la historia de Chihuahua y de México.
Los cinco Pueblos Mágicos ofrecen experiencias muy distintas entre sí. Mientras Creel y Guachochi destacan por sus paisajes serranos y actividades de naturaleza, Batopilas transporta a los visitantes a la época del auge minero. Casas Grandes permite conocer uno de los sitios arqueológicos más importantes del norte del país y la reconocida cerámica de Mata Ortiz, mientras que Hidalgo del Parral sobresale por su legado histórico y cultural.