Sociedad

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Chihuahua? Conoce los Destinos Imperdibles del Estado

¿Sabías que el estado de Chihuahua cuenta con cinco Pueblos Mágicos? Descubre qué hacer y por qué debes visitarlos.

La ciudad de Hidalgo del Parral combina historia, arquitectura y tradición.La ciudad de Hidalgo del Parral combina historia, arquitectura y tradición. Foto: Gobierno de Chihuahua

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Explora los Pueblos Mágicos de Chihuahua: desde la entrada a las Barrancas del Cobre en Creel hasta la historia minera de Hidalgo del Parral. ¡Una aventura en el norte de México te espera!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+