¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Chihuahua? Conoce los Destinos Imperdibles del Estado

Chihuahua cuenta con cinco Pueblos Mágicos, destinos que destacan por su riqueza histórica, cultural, natural y gastronómica. Desde la imponente Sierra Tarahumara hasta antiguas ciudades mineras y zonas arqueológicas reconocidas a nivel mundial.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, estos destinos destacan por su patrimonio arquitectónico, tradiciones, atractivos naturales y actividades al aire libre, lo que los convierte en algunos de los principales puntos de interés para visitantes.

Cada uno posee una identidad propia, reflejando la diversidad geográfica y cultural de Chihuahua.

Estos son los cinco Pueblos Mágicos de Chihuahua

Actualmente, los cinco Pueblos Mágicos de Chihuahua son Creel, Batopilas, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral, destinos que reflejan la diversidad natural, histórica y cultural que distingue al estado y que los convierten en opciones ideales para quienes desean descubrir el norte de México.