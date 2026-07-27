Seguridad

Hallan a Mujer de la Tercera Edad en Avanzado Estado de Descomposición en Cd. Juárez

Vecinos de la colonia San Antonio reportaron al número de emergencia 911 olores fétidos provenientes de la vivienda de su vecina, a quien no habían visto desde hacía al menos una semana.

Hallan Cuerpo en el Interior del DomicilioHallan Cuerpo en el Interior del Domicilio. Foto: N+

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Vecinos de Cd. Juárez reportan olores fétidos y descubren a mujer de 70 años fallecida en su hogar. Autoridades investigan las causas. ¿Qué revelará la necropsia?

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