Hallan a Mujer de la Tercera Edad en Avanzado Estado de Descomposición en Cd. Juárez

La noche del pasado 26 de julio, fue localizada una mujer de la tercera edad sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Santander y Portugal, en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 luego de percibir olores fétidos provenientes del domicilio de una mujer identificada como Olga. Además, señalaron que tenían más de una semana sin verla, por lo que intentaron comunicarse con ella sin obtener respuesta.

Hallan Cuerpo en el Interior del Domicilio

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron a una mujer de aproximadamente 70 años de edad, sin vida y en avanzado estado de descomposición, por lo que procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Esperan Resultados de la Necropsia

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa del fallecimiento.