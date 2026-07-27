Familiares de Alanna se Manifiestan Frente a la Fiscalía en Ciudad Juárez

La mañana de este 27 de julio se realizó una manifestación al exterior de la Fiscalía General del Estado, ubicada sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, para exigir justicia para Alanna, la niña de 2 años que presuntamente fue víctima de agresión sexual por parte de su padre biológico.

En el lugar se encontraba la madre de la menor, acompañada por otras mujeres, quienes señalaron que la protesta busca presionar a las autoridades para obtener una respuesta, ya que aseguran que la carpeta de investigación permanece sin avances desde hace tres semanas.

Se Suman Familiares de Otras Víctimas

A la manifestación también se unieron madres y familiares de víctimas de abuso y feminicidio, entre ellas familiares de Zaira, la joven de 31 años que fue asesinada a balazos frente a su hija cuando salía de una tienda de conveniencia.

Mantienen Bloqueo del Eje Vial Juan Gabriel

Hasta el momento, los manifestantes mantienen bloqueado el Eje Vial Juan Gabriel, en sentido de poniente a oriente, y advirtieron que la protesta podría extenderse durante la tarde si no reciben atención por parte de las autoridades.