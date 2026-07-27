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Familiares de Alanna se Manifiestan Frente a la Fiscalía en Ciudad Juárez

Familiares de Alanna se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado al denunciar que el caso lleva tres semanas sin avances.

Se Suman Familiares de Otras VíctimasSe Suman Familiares de Otras Víctimas. Foto: N+

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Bloqueo en Eje Vial Juan Gabriel: manifestantes exigen atención para el caso de Alanna. La presión sobre las autoridades aumenta.

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