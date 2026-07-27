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¿Quién es Luis Rodríguez, Novio de Cynthia Klitbo? Biografía y Edad del Fotógrafo y Cineasta

Luis Rodríguez es el cineasta y fotógrafo mexicano que sostiene una relación con Cynthia Klitbo. Te contamos su edad, su carrera y cómo comenzó el noviazgo.

quien-es-luis-rodriguez-novio-cynthia-klitbo-edad-biografiaFoto: Redes La casa de los Famosos / Instagram Cynthia Klitbo

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Descubre quién es Luis Rodríguez, el cineasta y fotógrafo que conquistó a Cynthia Klitbo. Conoce su carrera y cómo comenzó su romance.

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