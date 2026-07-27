¿Quién es Luis Rodríguez, Novio de Cynthia Klitbo? Biografía y Edad del Fotógrafo y Cineasta

Cynthia Klitbo, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos México 2026, tiene como novio al cineasta y fotógrafo mexicano Luis Rodríguez, un realizador que se ha mantenido lejos de reflectores y que, según reportes, tendría alrededor de 30 años menos que la actriz de 59. Aquí te contamos quién es, a qué se dedica y cómo surgió su romance.

¿Quién es Luis Rodríguez?

Luis Rodríguez es fotógrafo, realizador y director mexicano enfocado principalmente en el cine, con participación en distintos proyectos independientes. Antes de dedicarse por completo al séptimo arte, estudió Psicología Social y más tarde continuó su formación en cine y fotografía en Cuba.

A diferencia de Cynthia Klitbo, cuya carrera se ha desarrollado frente a las cámaras, Rodríguez ha construido su camino desde el trabajo técnico y creativo detrás de ellas: como director, fotógrafo y director de fotografía.

Su carrera como cineasta: de "El Tigre" a "El Templo"

Uno de los primeros proyectos conocidos de Rodríguez fue El Tigre, película que presentó en diciembre de 2023 y que, según explicó en su momento, fue posible gracias al apoyo de amigos y colaboradores.

Después participó en El Templo, cinta de terror psicológico estrenada en 2026, donde algunos reportes lo señalan como realizador y otros como responsable de la dirección de fotografía. El estreno de esa película marcó una de las primeras apariciones públicas de la pareja: Klitbo lo acompañó en la alfombra roja y posaron juntos ante los medios.

¿Cuántos años tiene el novio de Cynthia Klitbo?

La edad de Luis Rodríguez ha sido uno de los temas más comentados desde que se confirmó la relación. Distintos medios coinciden en que tendría alrededor de 30 años, casi tres décadas menos que Klitbo, quien cumplió 59 en marzo de 2026. Sin embargo, el cineasta no ha compartido públicamente su fecha de nacimiento, por lo que su edad exacta no ha sido confirmada.

Cómo comenzó su relación con Cynthia Klitbo

La pareja hizo pública su relación a finales de mayo de 2026, cuando Klitbo compartió en Instagram una fotografía junto a Rodríguez con el mensaje "Me haces feliz", poniendo fin a las especulaciones sobre su vida sentimental.

Rodríguez ha preferido no dar demasiados detalles sobre el origen del romance, aunque ha dicho que entre ambos existen gustos compartidos, afinidad y buena comunicación. "Con que haya buenos acuerdos, a partir de ahí pasan las cosas", declaró el realizador la primera vez que habló con los medios sobre su noviazgo. También señaló que su familia recibió bien a la actriz.

Klitbo, por su parte, ha destacado que Rodríguez mantiene una buena relación con Elisa, su hija con el escultor Rubén Lira, quien estudia en Canadá y pasa temporadas en México. Ese vínculo, dijo, ha contribuido al desarrollo de la relación.

Klitbo responde a las críticas por la diferencia de edad

Ante los señalamientos por la brecha generacional, Cynthia Klitbo ha sido directa: asegura que la diferencia de edad no determina la estabilidad de una pareja. La actriz ha rechazado además que se use el término "colágeno" para referirse a su pareja, calificándolo como ofensivo y despectivo hacia las mujeres que salen con hombres más jóvenes.

"Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno", declaró. "Se me hace así como: 'trae su colágeno la anciana'", agregó, y pidió que ese lenguaje no se normalice.

Rodríguez, en tanto, ha optado por no entrar al debate: "La verdad no le presto atención, no me interesa", dijo, y aseguró que su prioridad es su trabajo y la estabilidad de la relación.