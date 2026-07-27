Homicidios

¿Qué Pasó en la México-Pirámides Hoy? Movilización por Cuerpo de Mujer en la Autopista

El cuerpo de una mujer fue localizado en la Autopista México-Pirámides, a la altura del municipio de Teotihuacán; esto se sabe

Autopista México-Pirámides.Autopista México-Pirámides. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Impactante hallazgo en la Autopista México-Pirámides: encuentran cuerpo de mujer en Teotihuacán. Las autoridades investigan si fue atropellada o abandonada. Conoce los detalles.

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