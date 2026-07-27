¿Qué Pasó en la México-Pirámides Hoy? Movilización por Cuerpo de Mujer en la Autopista

Este lunes, 27 de julio de 2026, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en la Autopista México-Pirámides, en el Estado de México (Edomex).

El cuerpo fue localizado en el kilómetro 25 de la Autopista México-Pirámides, a la altura del municipio mexiquense de Teotihuacán.

¿Qué se sabe de la muerte de una mujer en la Autopista México-Pirámides?

De manera extraoficial circulan varias versiones respecto a la muerte de la víctima, que permanece en calidad de desconocida.

Una primera versión señala que la mujer podría haber sido atropellada por una automovilista, sin embargo no hay rastros de del conductor.

Otra versión señala que el cuerpo de la mujer fue abandonado en el lugar y que estaba maniatado.

Peritos de la Fiscalía del Estado de México investigan el caso, el cuerpo de la víctima ya fue trasladado al anfiteatro correspondiente.

Con información de N+

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