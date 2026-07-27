Drama en el Futbol Italiano; Maldini Renuncia a la Selección y Pirlo no Será el Entrenador

El futbol italiano se encuentra sumergido en una crisis institucional y deportiva sin precedentes. La Federación Italiana de Futbol (FIGC) atraviesa horas de absoluta incertidumbre tras una doble sacudida en su estructura directiva. Luego de haber anunciado a Paolo Maldini como director deportivo y a Leonardo como consejero, ambas figuras querían que Andrea Pirlo se convirtiera en el nuevo entrenador del equipo, pero se confirmó que eso no sucederá.

El propio Pirlo aseguró sentir una “gran amargura” tras confirmar que “ya no es candidato” para el puesto de seleccionador de Italia. La razón de esto es que, de acuerdo con algunos informes procedentes de Italia, la candidatura de Pirlo para el puesto estaba en peligro debido a sus vínculos con la casa de apuestas rusa Fonbet.

Ante esto, el ex mediocampista escribió un mensaje en redes sociales. "A lo largo de mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, siempre he desempeñado mi trabajo cumpliendo íntegramente con las leyes de los países en los que he trabajado y con los contratos que he firmado. El acuerdo profesional que ha suscitado la reciente controversia se deriva de mi trabajo en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de carácter comercial y deportivo. Atribuirle un significado político a esta colaboración es atribuirme creencias que jamás he expresado y que no reflejan mi opinión".

¿Se termina el proyecto de Maldini en Italia?

Luego de confirmarse que Pirlo no llegará al banquillo italiano, medios como Sky Sports y La Gazzetta dello Sport, informaron que Paolo Maldini y Leonardo renunciaron a sus respectivos puestos. "La etapa de Maldini y Leonardo en la FIGC duró tan solo 16 días: ambos directivos presentaron su dimisión a Malagò", dice el diario italiano.

De momento, la FIGC no ha confirmado ni desmentido esta versión, pero de hacerse oficial la selección de Italia volvería a comenzar desde cero en la búsqueda de conformar un proyecto deportivo que los devuelva a la élite del futbol a nivel de selección. En ese sentido, cabe recordar que Italia no logró clasificar a los últimos tres Mundiales.