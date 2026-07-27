Deportes

Drama en el Futbol Italiano; Maldini Renuncia a la Selección y Pirlo no Será el Entrenador

La selección italiana comenzó un proyecto deportivo con Paolo Maldini a la cabeza, pero el director deportivo habría renunciado tras la no llegada de Andrea Pirlo como entrenador

Paolo Maldini, ex jugador italianoFoto: Getty Images
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