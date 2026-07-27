Deportes

Matías Almeyda, Agradecido con México: "¿Saben Cuántas Veces Come Salmón Mi Madre en Argentina?"

El entrenador de los Rayados de Monterrey compartió una refelexión sobre el futbol y la vida, en una rueda de prensa

Matías Almeyda, director técnico argentinoFoto: Getty Images
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