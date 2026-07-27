Matías Almeyda, Agradecido con México: "¿Saben Cuántas Veces Come Salmón Mi Madre en Argentina?"

Matías Almeyda, actual director técnico de los Rayados de Monterrey, dejó declaraciones que han trascendido la barrera del deporte. El estratega argentino comparó el futbol con la vida, lanzando una crítica hacia el uso de los teléfonos celulares y se mostró agradecido de las oportunidades que el deporte le ha dado, recordando la situación económica que atraviesa su país natal.

El 'Pelado' Almeyda aseguró que "estamos viviendo muy rápido". En una conferencia de prensa con los Rayados, el entrenador dijo que "hay gente que le mandás un mensaje de voz y te lo ponen para escucharlo más rápido, ¿no? La gente no se escucha, no se habla. Y el futbol va de la mano de la vida". "Fíjense lo que está pasando ahora: hay odio. Se está sembrando odio donde lo que reina es el amor. Y se va perdiendo, para mí, el sentido común de las cosas. Y en la vida, cuando se pierde el sentido común de las cosas, perdés el poder de asombro para mí. Puede ser que esté equivocado. Perder el poder de asombro es triste para mí, porque yo me sigo asombrando. Veo una montaña y digo 'Estoy entrenando entre medio de montañas. Es impresionante este lugar'. Le doy valor", puntualizó.

Además, el ex DT de las Chivas explicó que intenta darle valor a las cosas de la vida, utilizando como ejemplo la crisis económica que se vive en Argentina. "¿Saben qué comemos nosotros acá (en México) casi todos los días? Salmón. ¿Saben cuántas veces come salmón mi madre en Argentina? De verdad. Debe comer dos veces al año porque es carísimo".