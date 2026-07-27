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¿Cómo Brilló Isaac del Toro en el Tour de Francia con el Respaldo de Tadej Pogacar?

Más allá de su rendimiento, el ciclista de Ensenada acaparó la atención entre los aficionados, donde las banderas mexicanas evidenciaron una "deltoromanía"

Del Toro Pogacar

Del Toro contó con el respaldo del capo de la carrera para hacerse también con el maillot blanco. Foto: Reuters.

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Más allá de su desempeño en la carretera, el ciclista de Ensenada también conquistó a la afición. Foto: Reuters.

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Isaac del Toro brilla en el Tour de Francia, siendo el primer mexicano en subir al podio en París. Con el apoyo de Tadej Pogacar, se lleva el maillot blanco y conquista a los aficionados con la 'deltoromanía'.

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