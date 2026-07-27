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Irán Dice que No Hay Negociaciones con Estados Unidos y Amenaza a Ucrania

Las declaraciones fueron por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la república islámica en una conferencia de prensa semanal

Guerra Medio OrienteIrán insiste en mantener el control sobre la gestión del estrecho de Ormuz, incluido el cobro de las tasas por los servicios. Foto: CENTCOM.

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