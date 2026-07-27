Irán Dice que No Hay Negociaciones con Estados Unidos y Amenaza a Ucrania

Irán afirmó que no participa en negociaciones con Estados Unidos, a pesar del cese de los recientes combates entre ambos países, al tiempo que insistió en su amenaza de represalias contra Ucrania.

Ambas declaraciones fueron por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la república islámica en una conferencia de prensa semanal.

"Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los acontecimientos actuales en la región. Pero, por el momento, no estamos participando en ninguna negociación con Estados Unidos", declaró el portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei.

"Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones son invenciones que la otra parte difunde de vez en cuando", añadió.

Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron a principios de este mes después de que los esfuerzos diplomáticos fracasaran en medio de un punto muerto con respecto al estrecho de Ormuz.

No obstante, los combates cesaron a primera hora del sábado, tras 13 días de intercambios de disparos entre ambos bandos.

El portavoz criticó a Estados Unidos, afirmando que su conducta en los últimos años "se ha parecido a la de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma ni ley".

"Mientras Estados Unidos continúe con este tipo de comportamiento, no podemos tener esperanzas de que surja un proceso razonable", añadió.

Advierte de consecuencias "imprevistas"

Por otro lado el representante de Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió de consecuencias "imprevistas" tras el ataque de Ucrania contra un buque iraní en el mar Caspio durante el fin de semana.

"Esta acción de Ucrania fue un acto absolutamente ilegal e injustificado, contrario a la Carta de las Naciones Unidas, así como un peligroso acto de aventurismo que sin duda no quedará impune por nuestra parte", declaró Esmaeil Baqaei.

Las consecuencias de la actuación de Ucrania "serán sin duda imprevistas", añadió.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el sábado que Kiev había llevado a cabo ataques de largo alcance en el mar Caspio contra buques que transportaban cargamento militar relacionado con Irán.

Irán afirmó que el ataque había provocado la explosión del buque iraní, causando la muerte de un marinero y heridas a varios otros, y advirtió que respondería.

"Sin duda, el régimen ucraniano debe rendir cuentas por ello", dijo Baqaei.

Irán insiste en mantener el control sobre la gestión del estrecho de Ormuz, incluido el cobro de las tasas por los servicios, al tiempo que mantiene a Omán involucrado como estado ribereño.

En los últimos días, la Guardia Revolucionaria iraní ha impedido el paso a varios buques, seis de ellos el lunes por la mañana, que intentaron transitar por el estrecho fuera de la ruta designada por la república islámica.

Este lunes, Baqaei reiteró que Washington no tuvo nada que ver con las recientes conversaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz. Dijo que se trata de un asunto bilateral y añadió que el canal "permanece cerrado".

ASJ