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Isaac del Toro y Paul Seixas: La Batalla del Futuro en el Tour de Francia

Pogacar puede seguir dominando este deporte durante muchos años más, pero, como mínimo, es probable que se enfrente a una oposición más dura

Del Toro SeixasEl ciclismo tiene por delante un futuro prometedor, con posibles batallas emocionantes en las Grandes Vueltas. Foto: AP.

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¿El futuro del ciclismo? Isaac del Toro y Paul Seixas protagonizan una épica batalla en el Tour de Francia 2026. ¿Podrán desafiar el dominio de Pogacar? Descúbrelo.

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