Deportes

"Un Sueño Inmenso": La Primera Vez de Isaac del Toro en el Sitio Donde Hoy Hizo Historia

Se ha compartido un video del ciclista mexicano pasando sobre los Campos Elíseos y de fondo se escucha una conversación sobre el Tour de Francia; hoy, en ese mismo lugar, Isaac del Toro hizo historia.

Video de primera vez de Isaac del Toro en los Campos EliseosSe compartió un video de la primera visita de Isaac del Toro a los Campos Eliseos. Foto: Captura @elaxcom
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+