"Un Sueño Inmenso": La Primera Vez de Isaac del Toro en el Sitio Donde Hoy Hizo Historia

En abril de 2022, un (aún más) joven Isaac del Toro cruzaba los Campos Elíseos con una sonrisa en el rostro y "un sueño inmenso". Este domingo 26 de julio 2026, en esa misma ruta, ante ese mismo escenario, el mexicano, de 22 años, le dio a México el mayor triunfo en la historia en el Tour de Francia.

Luego de 21 etapas, el ciclista nacido en Ensenada subió al podio, algo nunca antes logrado por un mexicano, y obtuvo el maillot blanco, otorgado al mejor ciclista joven de la carrera.

Este triunfo le valió el reconocimiento de sus compañeros, como el histórico Tadej Pogacar, quien este año consiguió su quinto triunfo en el certamen —el más respetado del ciclismo en el mundo—, pero también el de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció el logro inédito.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Isaac del Toro Sube al Podio del Tour de Francia

Revelan video de Isaac del Toro por primera vez en Campos Elíseos

A través de redes sociales se compartió recientemente un video que fue grabado en abril de 2022, según indica la cuenta de Axelle Bellec y Elen Rius, donde se puede ver a Isaac del Toro notablemente emocionado mientras pasan frente al Arco del Triunfo, sobre los Campos Elíseos.

En el fondo se pueden escuchar fragmentos de una conversación sobre ciclismo y el Tour de Francia. El vehículo en el que viajan "El Torito" y sus acompañantes avanza sobre los Campos Elíseos, la misma avenida en la que finaliza la etapa 21 del respetado certamen.

Ese mismo en el que este domingo Isaac del Toro conquistó el tercer puesto de la clasificación general, siendo el primer mexicano en subir al podio, además de portar el reconocimiento del maillot blanco.

"Un joven mexicano descubre los Campos Elíseos por primera vez. Con un sueño inmenso: algún día correr el Tour de Francia", dice el texto que acompaña la grabación captada hace poco más de cuatro años.

"Las estrellas en sus ojos nunca dejaron de brillar. Solo crecieron", continúa el texto.