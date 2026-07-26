Un carro tanque cargado con aproximadamente 70 mil litros de gasolina se descarriló la mañana de este domingo en la colonia Ferrocarrilera de Ciudad Madero, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia para atender la situación y prevenir cualquier riesgo para la población.

El incidente se registró cerca del cruce de las calles España y Aduana, donde de inmediato se activaron los protocolos de seguridad. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el vagón no presentó fisuras ni fuga de combustible, por lo que la situación permanece bajo control.

Tras el percance, se instaló un Puesto de Comando en la zona para coordinar las acciones de respuesta, mantener el área bajo resguardo y evaluar las condiciones estructurales del carro tanque, descartando riesgos para los habitantes cercanos.

Integrantes de diversas corporaciones mantienen vigilancia permanente

En el operativo participan elementos de Servicios Médicos, Protección Civil Municipal y Regional, Bomberos de Ciudad Madero, Tránsito Municipal, Bomberos de la Terminal Marítima y personal de la Secretaría de Marina, quienes mantienen vigilancia permanente mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

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Hasta el momento no ha sido necesario evacuar a las familias que habitan en los alrededores; sin embargo, las autoridades ya notificaron a los vecinos sobre la situación, solicitando que estén atentos a las indicaciones.