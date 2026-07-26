Accidentes

Se Descarrila Carro Tanque con 70 Mil Litros de Gasolina en Ciudad Madero; No se Reportan Fugas

Un carro tanque cargado con aproximadamente 70 mil litros de gasolina se descarriló la mañana de este domingo en la colonia Ferrocarrilera de Ciudad Madero.

Se Descarrila Carro Tanque con 70 Mil Litros de Gasolina en Ciudad MaderoSe Descarrila Carro Tanque con 70 Mil Litros de Gasolina en Ciudad Madero. Foto N+

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Descarrilamiento de carro tanque con 70 mil litros de gasolina en Ciudad Madero. Sin fugas, pero con intensa movilización de emergencia. Conoce los detalles de la operación.

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