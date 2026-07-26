Accidentes

Lista de Lesionados y Fallecidos por Explosión de Pirotecnia en Iglesia de Cocula, Guerrero

El estallido ocurrió durante las fiestas patronales en Real del Limón; entre las víctimas hay una mujer con ocho meses de embarazo.

Aspectos de la explosión en la iglesia de Cocula. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de GuerreroAspectos de la explosión en la iglesia de Cocula. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero

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