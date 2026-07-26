Lista de Lesionados y Fallecidos por Explosión de Pirotecnia en Iglesia de Cocula, Guerrero

Una explosión de pirotecnia en la comunidad de Real del Limón, en Cocula, Guerrero, dejó tres mujeres fallecidas y varias personas lesionadas durante las celebraciones patronales en honor a Santiago Apóstol.

El accidente ocurrió en la explanada de la parroquia de la Virgen de Guadalupe, donde se llevaba a cabo la quema de un torito pirotécnico. De acuerdo con los reportes preliminares, una chispa habría alcanzado los fuegos artificiales que se encontraban almacenados cerca del templo, lo que desencadenó la explosión.

La detonación provocó daños en la estructura de la iglesia y dejó a varias personas con quemaduras y otras lesiones. Ante la emergencia, habitantes de la comunidad comenzaron a auxiliar a los afectados y trasladaron a algunos de ellos en vehículos particulares hacia hospitales de Iguala.

¿Quiénes fallecieron por la explosión en Cocula?

Entre las víctimas mortales se encuentra Guillermina Ontiveros Salgado, de 55 años, quien murió a consecuencia de las heridas provocadas por el estallido.

También falleció Carmela Ontiveros Salgado, de 65 años, quien perdió la vida mientras era trasladada para recibir atención médica.

La tercera víctima fue identificada como Nereida Cervantes Romero, de 30 años, quien tenía ocho meses de embarazo. De acuerdo con el listado preliminar, murió durante su traslado al Hospital Reforma, realizado en un automóvil particular.

Lista de personas lesionadas

El listado preliminar de personas que resultaron lesionadas incluye a:

Narcisa Cervantes.

Esmeralda Romero Soto.

Susana Ochoa Banderas.

Angélica Téllez.

Janet Guzmán Hernández.

Everardo Romero.

Emilia Cervantes.

Ana María Téllez.

Juan Olay Cervantes, de 3 años.

Javier Garrido Ochoa, de 4 años.

Emilia Cervantes Adame.

María Susana Ochoa Bandera.

Entre los heridos hay menores de edad. El reporte proporcionado señala que Juan Olay Cervantes, de 3 años, y Javier Garrido Ochoa, de 4 años, fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Además, se informó que varios de los afectados fueron llevados al Hospital General Doctor Jorge Soberón Acevedo, en Iguala. Los casos más delicados requirieron atención médica especializada debido a la gravedad de las quemaduras.

Autoridades atienden la emergencia

Después de conocer lo ocurrido, el Ayuntamiento de Cocula informó que puso en marcha acciones para atender a las personas afectadas y apoyar a sus familias.

En Iguala también se desplegaron elementos de emergencia, Seguridad Pública y Protección Civil para colaborar en la atención de los heridos provenientes de la comunidad de Real del Limón.

El saldo continúa sujeto a actualización debido a que varias personas permanecen hospitalizadas y algunas fueron trasladadas a otros centros médicos para recibir atención especializada.