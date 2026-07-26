Política

Murió Alfonso Sánchez Anaya, Exgoberador de Tlaxcala que Abrió la Alternancia en el Estado

La muerte de Alfonso Sánchez Anaya, quien militó en el PRD, PRI y Morena, fue confirmada por su hijo.

Alfonso Sánchez AnayaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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