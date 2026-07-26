Murió Alfonso Sánchez Anaya, Exgoberador de Tlaxcala que Abrió la Alternancia en el Estado

El exgobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, murió este domingo 26 de julio de 2026 a los 85 años de edad, confirmó su hijo, Alfonso Sánchez García.

"Hoy me toca despedir a mi papá, pero también a un hombre que dedicó su vida a los demás. Deja detrás suyo un legado de cercanía, servicio y honestidad. Se va un referente de la izquierda en México y en nuestro estado, un hombre de principios y valores que siempre creyó que la única forma de servir verdaderamente era estando cerca de las personas", escribió en redes sociales.

Anuncio con un profundo dolor y enorme tristeza que mi padre, Alfonso Sánchez Anaya, ha fallecido a los 85 años de edad.



Hoy me toca despedir a mi Papá, pero también a un hombre que dedicó su vida a los demás. Deja detrás suyo un legado de cercanía, servicio y honestidad. Se va… pic.twitter.com/0nFp3gb4gR — Alfonso Sánchez García (@sanchezgarciatx) July 26, 2026

El político se convirtió en el primer gobernador de Tlaxcala de alternancia, en el periodo de 1999 a 2005, luego de romper con el PRI y enfrentarse y ganar al candidato del oficialismo, Joaquín Cisneros.

Sánchez Anaya también fue senador en la LX legislatura y diputado federal en la LVI legislatura.

Políticos destacan labor de Alfonso Sánchez Anaya

Luego de que se diera a conocer su fallecimiento, destacadas figuras de la política nacional lamentaron su partida y destacaron algunas de sus cualidades en la vida pública.

Una de estas personalidades fue Ricardo Monreal, quien lo describió como "un amigo entrañable".

"Su ausencia duele, pero el cariño y los recuerdos que sembró permanecerán por siempre. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amistades y otros seres queridos. Que encuentre el descanso eterno", escribió en Twitter.

Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, apuntó que Sánchez Anaya "dedicó más de cinco décadas al servicio público y fue protagonista de una etapa clave en la transformación democrática de su estado al impulsar la primera alternancia en el Poder Ejecutivo".

¿De qué murió Alfonso Sánchez Anaya?

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas de la muerte del exgobernador.

De acuerdo con los primeros reportes, pasaba por complicaciones relacionadas con las vías respiratorias.