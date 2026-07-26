Política

Sancionan a 13 Servidores Públicos de Pemex, CFE, IMSS y Otras 6 Dependencias

Las medidas incluyen suspensiones, amonestaciones e inhabilitaciones de hasta tres meses

Sancionan a 13 Servidores Públicos. Foto: CuartoscuroSancionan a 13 Servidores Públicos. Foto: Cuartoscuro

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¡Impactante! 13 servidores de Pemex, CFE, IMSS y más sancionados por faltas administrativas. Descubre quiénes y por qué en esta nota.

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