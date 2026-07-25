Política

Sheinbaum Prevé Liberar Moscas Contra Gusano Barrenador y Reabrir Frontera Ganadera en Agosto

La presidenta afirmó que México trabaja con autoridades y productores para controlar el gusano barrenador y reabrir la exportación de ganado

Sheinbaum Prevé Reapertura de la Frontera de Sonora para Exportación de Ganado en Agosto. Foto: CuartoscuroSheinbaum Prevé Reapertura de la Frontera de Sonora para Exportación de Ganado en Agosto. Foto: Cuartoscuro
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