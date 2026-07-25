Sheinbaum Prevé Liberar Moscas Contra Gusano Barrenador y Reabrir Frontera Ganadera en Agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la frontera de Sonora con Estados Unidos podría reabrirse durante la tercera semana de agosto para la exportación de ganado, como parte de los avances en el control del gusano barrenador.

Durante su gira por Morelos, la mandataria explicó que el Gobierno de México mantiene un trabajo coordinado con organizaciones ganaderas, autoridades estatales y los gobiernos de Estados Unidos y Panamá para contener la plaga y restablecer el comercio de ganado.

“La idea es que hacia la tercera semana de agosto pueda abrirse en Sonora y de ahí, desde Chihuahua y después la apertura total”, señaló.

Nueva cepa de moscas reforzará el combate al gusano barrenador

Sheinbaum detalló que ya opera la planta de Chiapas para la producción de moscas estériles, herramienta utilizada para combatir la plaga. Además, indicó que la Cofepris analiza una nueva cepa que permitirá hacer más eficiente la estrategia sanitaria.

“Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas. Ahora se está analizando por Cofepris una nueva cepa de moscas que es más eficiente”, explicó.

La presidenta agregó que la liberación de estos insectos comenzará en dos semanas y se realizará de norte a sur, con el objetivo de fortalecer el control del gusano barrenador en las zonas afectadas.

Estados Unidos confirmó la reapertura gradual

El anuncio se da después de que Estados Unidos confirmara el inicio de la reapertura gradual de la frontera para las exportaciones de ganado mexicano, tras las restricciones impuestas por la presencia del gusano barrenador.

Sheinbaum indicó que la notificación oficial fue enviada mediante una carta firmada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos.

“Ayer recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos y nos informa de esto. Entonces, es muy buena noticia”, afirmó.

La mandataria señaló que, aunque aún existen acciones pendientes para fortalecer el control sanitario, los avances alcanzados han permitido programar la reapertura escalonada de la frontera, comenzando por Sonora, posteriormente Chihuahua y, finalmente, el resto de los puntos de exportación.

Exportación de ganado, el 24 de agosto

A partir del 24 de agosto, Sonora reanudará la exportación de ganado a Estados Unidos a través del cruce fronterizo Agua Prieta-Douglas, informó el gobernador Alfonso Durazo.

El gobernador señaló que la reapertura permitirá reactivar una actividad estratégica para el sector ganadero, luego del cierre derivado de las medidas sanitarias implementadas por la presencia del gusano barrenador. Agregó que la decisión se concretó con el respaldo del Gobierno Federal.