Sociedad

Caen Seis Presuntos Integrantes de 'La Empresa' en Operativo Contra la Extorsión en Morelos

El operativo incluyó tres cateos en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla

Caen Seis Presuntos Integrantes de 'La Empresa' en Operativo Contra la Extorsión en Morelos. Foto: SSPCMexicoCaen Seis Presuntos Integrantes de 'La Empresa' en Operativo Contra la Extorsión en Morelos. Foto: SSPCMexico

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La estrategia contra la extorsión en Morelos da frutos: 6 presuntos criminales de 'La Empresa' detenidos. Conoce los detalles de este golpe a la delincuencia.

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