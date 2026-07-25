Caen Seis Presuntos Integrantes de 'La Empresa' en Operativo Contra la Extorsión en Morelos

La estrategia contra la extorsión en Morelos derivó en la captura de seis presuntos integrantes del grupo delictivo “La Empresa”, señalado por su presunta participación en delitos como cobro de piso, extorsión y distribución de drogas en la entidad.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de hoy sábado con la ejecución de tres órdenes de cateo en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron ubicados y detenidos los presuntos integrantes de la organización criminal.

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los seis detenidos son considerados generadores de violencia en Morelos y, además de estar relacionados con actividades de extorsión y narcomenudeo, cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyo objetivo es debilitar las estructuras criminales dedicadas a este delito mediante operativos coordinados y labores de inteligencia.

Operativos dejan más de 2 mil detenidos en Morelos

Como resultado de las acciones de seguridad realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, las autoridades reportaron la detención de más de 2 mil personas vinculadas con delitos de alto impacto en Morelos.

Durante ese periodo también fueron aseguradas 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos útiles y 858 kilogramos de droga.

Además, las fuerzas de seguridad localizaron y desmantelaron seis laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminas, como parte de las acciones para combatir a los grupos delictivos que operan en la entidad.

Las investigaciones sobre los seis detenidos continúan para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en Morelos.