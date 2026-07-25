Hombre Atropella a Motociclista, Huye y Termina Chocando contra un Tráiler en Guadalajara

Un automovilista atropelló a un motociclista cerca de la glorieta La Normal, en Guadalajara, por lo que bajó del vehículo para revisar, sin embargo, como se encontraba alcoholizado, cuando vio policías viales, escapó en el coche, por lo que inició una persecución que terminó con su detención.

El reporte del atropellamiento del motociclista llegó hasta los elementos de la Policía de Vialidad de Guadalajara, quienes al llegar al lugar de los hechos, detectaron al conductor responsable, el cual se dio a la huida en un vehículo de modelo atrasado hacia la Av. Manuel Ávila Camacho, hasta llegar a Enrique Díaz de León.

Policías viales iniciaron persecución

Los elementos de vialidad, a bordo de motocicletas, comenzaron a perseguir al sujeto, así lo informó la dependencia a través de su enlace de comunicación.

Distintos videos captados por testigos demuestran cómo un civil agrede en distintas ocasiones al conductor del automóvil. También se muestra que los oficiales piden que se baje del vehículo, sin embargo, éste hace caso omiso y sigue su marcha en dirección al a avenida Lázaro Cárdenas.

Al legar al cruce con la calle Inglaterra, en la colonia Moderna, el conductor se impactó con un tráiler y nuevamente fue alcanzado por los policías viales, quienes en ocasiones repetidas, golpearon el parabrisas y al sujeto para lograr que descendiera del carro.

El automovilista descendió por la ventana del copiloto con evidentes lesiones en el rostro, y continuó su marcha caminando.

Más tarde, las autoridades informaron que policías de Guadalajara lograron la detención del sujeto y su puesta a disposición ante un agente del Ministerio Público, el cual será el encargado de determinar su situación legal.

Cabe señalar que hasta el cierre de esta nota, el motociclista atropellado no acudió ante las autoridades para levantar una denuncia formal en contra del automovilista.