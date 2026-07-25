Seguridad

Hombre Atropella a Motociclista, Huye y Termina Chocando contra un Tráiler en Guadalajara

Un conductor atropelló a un motociclista en Guadalajara, escapó de los policías viales y terminó chocando contra un tráiler; policías municipales lograron su detención

AutomóvilUn hombre atropelló a un motociclista y después intentó escapar en Guadalajara. Foto: N+

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Un automovilista ebrio atropella a un motociclista y huye, solo para chocar contra un tráiler en Guadalajara. La policía lo detiene. Conoce más sobre este dramático suceso.

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