Matan de Una Puñalada a Guardia de Seguridad de un Hospital Privado en Guadalajara

Un guardia de seguridad de un hospital particular de la colonia Lomas del Country, en Guadalajara, fue asesinado de una certera cuchillada en el estómago, supuestamente por un grupo de cuatro personas que escaparon tras cometer el delito.

Se trata de un hombre de 35 años, quien, en ocasiones, dormía en un pequeño cuarto que le prestaban y que es propiedad del hospital que se encuentra en el cruce de las avenidas Circunvalación y Ávila Camacho.

Temprano en la mañana de este viernes, las autoridades señalaron que tres hombres y una mujer, llegaron y sacaron de este cuarto al guardia y lo agredieron con un arma blanca.

Pese a recibir atención médica, el guardia falleció

Por lo anterior, el hombre fue ingresado al hospital, donde más tarde se informó su fallecimiento.

“Aparentemente por la madrugada, unas horas antes, llegan por lo menos tres sujetos y una mujer, del pequeño cuarto donde dormía, lo sacan a la vía pública y ahí lo agreden. Trae por lo menos una herida en el abdomen, el cual ingresa aquí a unos metros a urgencias y ya lo reportan al mismo sin signos vitales”, dijo el Comandante de la Policía de Guadalajara.

En el lugar hay cámaras de seguridad que captaron el momento, por lo que las autoridades ya revisan minuciosamente el video para dar con los responsables.

La Fiscalía de Jalisco continúa con la carpeta de investigación para tratar de encontrar a los responsables y conocer el móvil del homicidio.