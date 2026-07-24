Seguridad

Matan de Una Puñalada a Guardia de Seguridad de un Hospital Privado en Guadalajara

Un guardia de seguridad de un hospital particular fue asesinado de una cuchillada en la colonia Lomas del Country, en Guadalajara

HospitalMataron a un guardia de seguridad de un hospital privado en Guadalajara. Foto: N+

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Tragedia en Lomas del Country: un guardia de seguridad fue asesinado de una cuchillada. Las autoridades revisan videos para dar con los responsables. ¿Qué motivó este crimen?

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