Menor es Lesionado con Arma Blanca por su Abuelo tras Discusión Familiar en Veracruz

Un menor de 13 años, resultó herido luego de que presuntamente fuera agredido por su abuelo, quien tambien presentó lesiones. Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado sobre la calle Javier Mina, esquina con Gutiérrez Zamora, el el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz.

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El menor, identificado con las iniciales J.C.S.V., se encontraba en la vivienda cuando presuntamente se inició una discusión familiar y resultó con lesiones en el cuello por un arma punzocortante. La víctima fue trasladado al Hospital General Oluta-Acayucan para recibir atención médica.

El estado de salud de ambas personas es reportado como crítico. Mientras tanto, las autoridades ministeriales realizan ya la investigación correspondiente.

Menor resulta lesionada por bala al sur de Veracruz

En el municipio de Las Choapas, localizado al sur del estado de Veracruz, durante la tarde de ayer jueves 23 de julio, una menor resultó herida por una bala perdida. Se trató de una adolescente de 16 años de edad, de la comunidad conocida como"El Chichón".

De acuerdo a los hechos, la joven fue identificada como Rosa María, quien se encontraba en el patio de su domicilio cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y terminó lesionada. Hasta el momento, se desconoce el origen del disparo, ya que no se reportaron movilizaciones policiacas en dicho momento.

Las autoridades del sur ya se encuentran realizado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Sin que hasta el momento, exista alguna persona detenida, como responsable de la herida de la menor Rosa María, Posterior a la agresión, la menor fue trasladada al hospital para que fuera atendida, donde su estado de salud es reportado como estable.