Seguridad

Menor es Lesionado con Arma Blanca por su Abuelo tras Discusión Familiar en Veracruz

Un menor de 13 años fue atacado por su abuelo durante una discusión en una vivienda del sur de Veracruz

Tanto el abuelo como el menor resultaron con lesiones, por lo que si estado de salud es reportado como crítico. Foto: Cristina Juárez del SueTanto el abuelo como el menor resultaron con lesiones, por lo que si estado de salud es reportado como crítico. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Tragedia familiar en Veracruz: un menor de 13 años y su abuelo resultan gravemente heridos tras una discusión. Las investigaciones están en curso.

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