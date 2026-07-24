Seguridad

Capturan en Autobús a Reo que se Escapó del Hospital IMSS-Bienestar de Cajeme

Fue recapturado un reo que durante la madrugada de este viernes escapó del Hospital IMSS-Bienestar de Cajeme.

Capturan en Autobús a Reo que se Escapó del Hospital IMSS-Bienestar de CajemeCapturan en Autobús a Reo que se Escapó del Hospital IMSS-Bienestar de Cajeme. Foto: N+

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Reo escapa del Hospital IMSS-Bienestar de Cajeme y es recapturado en un autobús hacia Huatabampo.

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