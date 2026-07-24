Capturan en Autobús a Reo que se Escapó del Hospital IMSS-Bienestar de Cajeme

Luego de un operativo desplegado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, fue recapturado el hombre que durante la madrugada de este viernes escapó del Hospital IMSS-Bienestar de Cajeme mientras permanecía bajo custodia de elementos de la Policía Municipal.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que Luis Felipe "N.", de 25 años de edad, fue localizado cuando viajaba en un autobús con destino a Huatabampo, donde fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, con apoyo de personal de la Marina y de la Policía Estatal.

El joven se encontraba hospitalizado por una lesión de bala en el antebrazo derecho que le provocó una fractura, herida que sufrió durante una persecución y enfrentamiento registrado el pasado 9 de julio en el Valle del Yaqui. Además, está señalado como presunto responsable de un ataque armado ocurrido ese mismo día.

¿Cómo fue la fuga del reo?

De acuerdo con los primeros informes, la fuga ocurrió poco antes de las 04:00 horas, cuando presuntamente abandonó el hospital aún esposado y vestido con una bata médica, sin que los dos policías encargados de su vigilancia lograran impedirlo.

Tras su reaprehensión, el detenido quedó nuevamente a disposición de la autoridad correspondiente. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que inició una investigación para determinar si existió alguna responsabilidad por parte de los agentes que tenían asignada su custodia al momento de la evasión.