Detienen a Cuatro Trabajadores por Fuga en el Cereso Número Dos en Hermosillo

En relación con los hechos registrados el pasado sábado donde tres personas privadas de la libertad se fugaron del Centro de Reinversión Número 2 de Hermosillo, el Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, informó este lunes que fueron detenidas cuatro personas de diferente nivel del centro penitenciario.

Dijo que estas personas serán puestas a disposición del juez por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de presos agravado.

Se mantiene operativo de búsqueda y recaptura de los 3 reclusos fugados

Señaló que con el apoyo del comité evaluador para el otorgamiento de recompensas de la propia fiscalía se mantiene el operativo de búsqueda y recaptura.

Por otra parte, el secretario de seguridad y protección ciudadana del estado, braulio martínez navarrete, refirió que, ante los hechos registrados en los ceresos de la entidad como intentos de motines, fugas de internos y homicidios del personal de custodia, actualmente se lleva a cabo una revisión integral del sistema estatal penitenciario.