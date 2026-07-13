Detienen a Cuatro Trabajadores por Fuga en el Cereso Número Dos en Hermosillo

Cuatro trabajadores del Cereso Número Dos de Hermosillo fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de presos tras la fuga de 3 reclusos.

Detienen a Cuatro Trabajadores por Fuga en el Cereso Número Dos en HermosilloFoto: N+

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Tras la fuga de 3 reclusos en Hermosillo, detienen a 4 empleados del Cereso 2. Operativo de recaptura en marcha.

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