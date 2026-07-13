Cinco Personas Presuntamente Dedicadas al Narcomenudeo Fueron Detenidas en Hermosillo, Sonora

Cinco personas que presuntamente se dedicaban al narcomenudeo, entre ellas una mujer, fueron detenidas por la Policía Municipal en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo, donde les aseguraron un arma de fuego, dosis de cristal y envoltorios con marihuana.



Los detenidos fueron identificados como Jesús "N", de 37 años de edad; Ana Gloria, de 33; Luis Antonio, de 24; Emmanuel Eduardo, de 26 y Brayan Alberto "N", de 23 años, quienes de acuerdo con el informe policial, quedaron a disposición de la autoridad por presuntos delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Las cinco personas fueron detenidas tras una persecución en la colonia Pueblitos de Hermosillo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:45 horas, cuando los agentes detectaron un automóvil Volvo S60, modelo 2002, color arena, que circulaba a exceso de velocidad, de norte a sur, sobre el bulevar Agustín Zamora. Tras marcarles el alto se registró una breve persecución, que concluyó a la altura de la calle Pueblo Nuevo.



Durante la inspección del vehículo, los oficiales localizaron una pistola tipo escuadra calibre .22, con un cartucho útil en la recámara, además de 34 dosis de una sustancia con características similares al cristal y 15 envoltorios con hierba verde seca con apariencia de marihuana, los cuales fueron asegurados junto con los cinco detenidos.