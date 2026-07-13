Cinco Personas Presuntamente Dedicadas al Narcomenudeo Fueron Detenidas en Hermosillo, Sonora

Cinco personas que presuntamente se dedicaban al narcomenudeo fueron detenidas tras una breve persecución en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Cinco Personas Presuntamente Dedicadas al Narcomenudeo Fueron Detenidas en Hermosillo, SonoraFoto: Policía Municipal

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Cinco detenidos en Hermosillo por presunto narcomenudeo tras persecución. Policía asegura arma y drogas en colonia Pueblitos.

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