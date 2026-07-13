Dos Hermanos Detenidos por Presuntamente Intentar Asesinar a su Madre en Hermosillo, Sonora

Dos hermanos fueron detenidos por presuntamente intentar asesinar a su madre al amenazarla con un arma de fuego en la colonia 5 de Mayo, en el sector centro de Hermosillo, Sonora.

Dos Hermanos Detenidos por Presuntamente Intentar Asesinar a su Madre en Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Impactante caso en Hermosillo: dos hermanos detenidos por intentar asesinar a su madre con un arma de fuego. La policía intervino.

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