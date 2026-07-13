Dos Hermanos Detenidos por Presuntamente Intentar Asesinar a su Madre en Hermosillo, Sonora

Dos hermanos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que presuntamente intentaran asesinar a su propia madre, al amenazarla con un arma de fuego en un domicilio de la colonia 5 de Mayo, en el sector centro de Hermosillo.



Los detenidos fueron identificados como Narben Anthuann "N", de 29 años, y Dulce María "N", de 35, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por estos hechos, registrados alrededor de las 07:15 horas del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Independencia Final.

Los oficiales observaron a la mujer siendo amenazada con un arma de fuego por sus hijos

Al llegar al lugar tras el reporte, los agentes encontraron a una mujer siendo amenazada por su hija, quien presuntamente le apuntaba con una pistola abastecida con 14 cartuchos útiles, calibre 9 milímetros, mientras su hermano le gritaba que disparara.



Los policías intervinieron de inmediato para poner a salvo a la víctima y lograron detener a ambos hermanos, asegurando además el arma de fuego, para posteriormente turnar el caso ante la autoridad investigadora correspondiente.