Localizan a Joven Asesinado a Balazos Dentro de Construcción en Obra Negra al Sur de Hermosillo

El cuerpo de un joven asesinado fue localizado dentro de una construcción en obra negra con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la colonia Altares, al sur de Hermosillo.

Localizan a Joven Asesinado a Balazos Dentro de Construcción en Obra Negra al Sur de HermosilloFoto: Archivo N+

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Encuentran a joven asesinado en obra negra en Hermosillo. El cuerpo presentaba múltiples heridas de bala. Vecinos escucharon detonaciones en la madrugada.

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