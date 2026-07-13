Localizan a Joven Asesinado a Balazos Dentro de Construcción en Obra Negra al Sur de Hermosillo

Un joven fue asesinado a balazos y su cuerpo fue encontrado la mañana de este lunes dentro de una construcción en obra negra abandonada, en la colonia Altares, al sur de Hermosillo.



El hallazgo se registró a las 6:30 horas, luego de un reporte al número de emergencias que alertó sobre una persona sin vida en un inmueble, localizado en el cruce de las calles Del Paraíso y De los Supervisores.

El joven fue localizado dentro de una habitación de ladrillo con heridas de arma de fuego

Policías municipales localizaron a la víctima tendida boca arriba en una habitación de ladrillo, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego y sobre un charco de sangre.



La persona fallecida, cuya identidad aún no ha sido establecida, vestía pantalón y camiseta de color negro, así como tenis blancos con negro.

Habitantes del sector escucharon detonaciones durante la madrugada

También fue asegurado un encendedor y habitantes del sector indicaron que durante la madrugada escucharon varias detonaciones, pero fue hasta las primeras horas del día cuando descubrieron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.



Personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, procesaron la escena para la recolección de indicios, mientras que personal del Servicio Médico Forense levantó el cuerpo para practicar la necropsia de ley.