Dos Objetivos Prioritarios Fueron Detenidos tras Persecución en Hermosillo, Sonora

Dos hombres considerados objetivos prioritarios por la Policía Municipal, debido a su presunta participación en una serie de robos con violencia registrados en el sector del Cerro de la Campana, fueron detenidos la madrugada del lunes, luego de una persecución en esa zona de Hermosillo.



Los detenidos fueron identificados como Carlos Joel "N", de 27 años, y Carlos Joaquín "N", de 22, quienes fueron alcanzados por agentes municipales alrededor de las 03:00 horas en la calle Cucurpe final, en la colonia Cerro de la Campana, tras intentar evadir la acción policial.

A los detenidos se les aseguró un machete y una réplica de arma de fuego

Durante la intervención, los oficiales les aseguraron un machete de aproximadamente 40 centímetros de longitud y una réplica de arma de fuego, objetos que quedaron bajo resguardo de la autoridad como parte de las investigaciones.



Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento al caso y determinará su situación jurídica por su presunta relación con los asaltos con violencia cometidos en ese sector de la ciudad.