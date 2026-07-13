Dos Objetivos Prioritarios Fueron Detenidos tras Persecución en Hermosillo, Sonora

Dos hombres considerados objetivos prioritarios por presuntamente realizar robos con violencia en el sector del Cerro de la Campana, fueron detenidos tras una persecución en Hermosillo.

Dos Objetivos Prioritarios Fueron Detenidos tras Persecución en Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Persecución en Hermosillo termina con la captura de dos hombres ligados a robos violentos. Conoce los detalles de su detención.

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