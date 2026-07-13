Se Activa Alarma de Incendios y Desalojan a 86 Personas en del ISSSTE en Hermosillo, Sonora

86 personas fueron desalojadas de la clínica de consultas médicas del Issste en Hermosillo, luego de que una falla eléctrica en un equipo de aire acondicionado provocara la acumulación de humo.

Evacúan a 86 Personas tras Reporte de Humo en ISSSTEFoto: N+

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Falla eléctrica en aire acondicionado provoca desalojo en clínica del ISSSTE en Hermosillo. Bomberos controlan la situación sin incendio.

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