Se Activa Alarma de Incendios y Desalojan a 86 Personas en del ISSSTE en Hermosillo, Sonora

La activación de la alarma contra incendios derivó en el desalojo preventivo de 86 personas de la clínica de consultas médicas del Issste, al norte de Hermosillo, luego de que una falla eléctrica en un equipo de aire acondicionado provocara la acumulación de humo en el sistema de ventilación.

El incidente se registró poco antes de las 11:00 horas en el inmueble ubicado sobre el bulevar Morelos y la callejón Juárez, donde acudieron elementos del Departamento de Bomberos y otras corporaciones de emergencia tras el reporte de un posible incendio.

Inspeccionan clínica de ISSSTE tras incendio

Al inspeccionar el edificio, bomberos de la Estación Centro determinaron que el humo fue ocasionado por el sobrecalentamiento de un cable en el interruptor térmico de un aparato de aire acondicionado instalado en la azotea, sin que el incidente evolucionara a un incendio.

Después de controlar la situación y ventilar el inmueble, personal de Protección Civil verificó que las instalaciones no representaban riesgo, por lo que autorizó el reingreso de pacientes, personal médico y trabajadores administrativos.