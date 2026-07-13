¿Qué Pasa Si Tomo Cloro por Error? Consecuencias, Tratamiento y Lo que No Debes Hacer

Al ser una sustancia que se emplea para labores del hogar, es importante que el cloro esté etiquetado y así evitar su ingestión por accidente

Cama de Hospital. Qué Pasa si tomo cloro por accidente.Bárbara de Regil contó en redes sociales qué tomó cloro por accidente, y aquí te decimos cuáles son las consecuencias de este error y qué tratamiento hay. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Qué Pasa Si Tomo Cloro por Accidente? Consecuencias, Tratamiento para Intoxicación y Lo que No Debes Hacer