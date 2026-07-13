¿Qué Pasa Si Tomo Cloro por Error? Consecuencias, Tratamiento y Lo que No Debes Hacer

Bárbara De Regil contó a través de redes sociales que tomó cloro por accidente tras confundirlo con una botella de agua en su cocina. Y en N+ te explicamos qué pasa si ingieres esta sustancia, cuáles son las consecuencias y tratamiento.

La actriz narró cómo fue que llegó una botella con cloro hasta sus manos, y al darse cuenta que había ingerido esta sustancia, acudió de inmediato a un especialista para recibir atención médica.

El cloro es un gas con un olor sumamente irritante que se usa en la manufactura de numerosos productos. También se usa para desinfectar agua, aunque se transforma rápidamente en otra sustancia al comienzo de dicha interacción.

La sustancia que contienen los blanqueadores, purificadores de agua y otros productos de limpieza se conoce como Hipoclorito de Sodio.