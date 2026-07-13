¿Qué Pasa Si Tomo Cloro por Error? Consecuencias, Tratamiento y Lo que No Debes Hacer
Al ser una sustancia que se emplea para labores del hogar, es importante que el cloro esté etiquetado y así evitar su ingestión por accidente
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Al ser una sustancia que se emplea para labores del hogar, es importante que el cloro esté etiquetado y así evitar su ingestión por accidente
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Bárbara De Regil contó a través de redes sociales que tomó cloro por accidente tras confundirlo con una botella de agua en su cocina. Y en N+ te explicamos qué pasa si ingieres esta sustancia, cuáles son las consecuencias y tratamiento.
La actriz narró cómo fue que llegó una botella con cloro hasta sus manos, y al darse cuenta que había ingerido esta sustancia, acudió de inmediato a un especialista para recibir atención médica.
El cloro es un gas con un olor sumamente irritante que se usa en la manufactura de numerosos productos. También se usa para desinfectar agua, aunque se transforma rápidamente en otra sustancia al comienzo de dicha interacción.
La sustancia que contienen los blanqueadores, purificadores de agua y otros productos de limpieza se conoce como Hipoclorito de Sodio.
De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina (MedlinePlus), la ingestión de hipoclorito puede causar intoxicación. Lo mismo que la inhalación de los vapores que produce esta sustancia, especialmente si fue mezclada con amoniaco.
MedlinePlus apunta que si el Hipoclorito de Sodio está diluido con agua al momento de la ingestión puede causar irritación estomacal leve, sin embargo de ingerir cantidades más grandes puede ocasionar síntomas más serios.
En caso de que se inhale Hipoclorito de Sodio con Amoniaco puede provocar asfixia y problemas respiratorios graves.
La Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos también advierte que los síntomas pueden ir de irritación de la nariz hasta daño en los pulmones.
De modo que entre los síntomas que presenta una persona con intoxicación con Hipoclorito de Sodio, están:
Ojos llorosos, enrojecidos y con ardor.
Quemaduras en el esófago.
Dolor u opresión en el tórax.
Coma (pérdida de conocimiento).
Tos (por los vapores).
Delirio (agitación y confusión)
Babeo.
Sensación de náuseas.
Presión arterial baja.
Dolor en la boca o garganta.
Irritación cutánea en la zona expuesta, quemaduras o ampollas.
Shock.
Latidos cardíacos lentos.
Dolor abdominal y estomacal.
Hinchazón de garganta, que puede causar dificultades para respirar.
Vómitos, a veces con sangre.
Debilidad.
Mientras que aquellos que han estado en contacto con el Dióxido de Cloro suelen presentar irritación en la boca, garganta y estómago, así como vómito, diarrea y dolor abdominal.
Si tú o algún familiar han ingerido cloro por error, es importante que evites estas conductas porque pueden empeorar la situación.
No provoques el vómito de la persona que ingirió el cloro.
No suministres leche o agua a la persona si presenta dificultades de deglución.
La Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos agregó que aquellas personas que sufren de problemas respiratorios, como alergia o fiebre, así como aquellos que fuman regularmente pueden sufrir consecuencias más graves.
Si tú o algún familiar se encuentran en situación de emergencia por exposición al cloro, es importante que busques atención médica prioritaria. Y reúnas la siguiente información para dar mayores indicios a los médicos.
Nombre del producto (ingredientes y concentración, si se conocen).
Hora en que fue ingerido.
Cantidad ingerida.
Si la persona inhaló la sustancia, trasládala inmediatamente a un sitio donde pueda tomar aire fresco.
SARR