Crisis por Consumo de Vegetales en Adolescentes: ¿Cómo Está la Situación en México?

La alimentación es un factor determinante para el desarrollo físico, mental y el bienestar a largo plazo, actualmente hay crisis por consumo de vegetales en adolescentes, en N+ te compartimos cómo está la situación en México.

Un estudio internacional publicado en BMJ Global Health analizó los hábitos de consumo de alimentos de origen vegetal entre menores de 19 años en 185 países, con el objetivo de conocer cómo ha evolucionado la calidad de la dieta y cuáles son los principales retos para mejorar la nutrición de las nuevas generaciones.

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México destaca como el país con la mayor ingesta de estos alimentos entre los menores de 19 años, de acuerdo con un estudio internacional que analizó los hábitos alimenticios en 185 naciones.

La investigación advierte que, pese a este resultado, la alimentación saludable de la población infantil y juvenil aún está lejos de alcanzar las recomendaciones nutricionales establecidas para favorecer un adecuado desarrollo.

México encabeza el consumo de alimentos vegetales saludables

El análisis encontró que México registra un promedio de 5.18 porciones diarias de alimentos saludables de origen vegetal entre niños y adolescentes, colocándose por encima de otros países como Congo, con 4.38 porciones, y Vietnam, con 4.28.

En contraste, las menores cifras se observaron en España, con 1.35 porciones al día, seguida de Pakistán, con 1.43, y Reino Unido, con 1.71.

El estudio evaluó el consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos entre menores de 19 años durante el periodo de 1990 a 2018.

A nivel global, la investigación señala que la cantidad de alimentos vegetales saludables aumenta conforme los niños crecen, pero continúa siendo insuficiente para cumplir con los objetivos nutricionales.

Mientras los menores de un año consumen en promedio 1.19 porciones al día, la cifra aumenta hasta 3.55 porciones diarias entre los jóvenes de 15 a 19 años. Sin embargo, estos niveles siguen siendo menores a los recomendados para una alimentación equilibrada.

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