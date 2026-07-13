Crisis por Consumo de Vegetales en Adolescentes: ¿Cómo Está la Situación en México?

El consumo de vegetales en adolescentes sigue siendo bajo; así está la situación de la alimentación

VerdurasUn vendedor de verduras calcula el peso. Foto: Cuartoscuro

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