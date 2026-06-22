¿Qué Come el Pato Merlín? Karla Describe su Alimentación que Incluye Un Taco de Carnitas

El pato Merlín, la estrella más viral del Mundial 2026, tiene una alimentación idónea para el cuidado de su salud y sus plumas; y cada fin de semana se da un gusto al comer un taco de carnitas.

Así lo contó Karla, su dueña, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 22 de junio de 2026.

Karla y su familia acudieron a Palacio Nacional con Merlín, luego de una invitación de la mandataria ante el furor desatado por el simpático animal.

Ahí, la mujer dio a conocer todos los detalles de su mascota, que conquistó el corazón de México y el mundo entero tras ser captado vistiendo la playera de la Selección Mexicana en los festejos posteriores al triunfo frente a Sudáfrica.

¿Qué come Merlín?

La familia de Merlín le da un cuidado que incluye la dieta idónea para patos, como son charales vivos y grillos.

“El cuidado que se le tiene a Merlín es darle una buena alimentación; come comida especial para pato, le damos verduras, fruta y proteínas, que es básico para sus plumas; también charales vivos en su agua y grillos”, contó Karla.

Pero agregó: “Los domingos se come un taco de carnitas, porque sí lo hace”.

La mujer, quien acudió junto con sus hijos Cristian y Carlos, también dio a conocer que hoy mismo harán el registro de marca, ante la popularidad de Merlín.

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Se hizo viral por vender aguas

Como ya lo había contado en anteriores entrevistas, Karla se dedica a vender aguas en las calles de la Ciudad de México, junto con su hijo; y Merlín siempre los acompaña.

Este lunes, la mujer señaló que antes, el pato ya se había vuelto viral precisamente por vender aguas.

“Antes de catapultarse al nivel que está ahorita, él salía con nosotros a la calle; él se había vuelto viral por vender aguas y así está en TikTok, como el patito que vende aguas. Caminábamos y a gente se tomaba fotos con Merlín”.

Pero enfatizó que son “una familia muy aterrizada, esta situación no nos está haciendo sentir más que nadie, somos iguales, somos el pueblo. Y nosotros complacidos de que la gente se acerque a nosotros y muy amorosa y lo toca y se saca fotos y estamos complacidos de esta situación”, contó.

La crianza de Merlín

De acuerdo con la familia, ya antes habían tenido patos y también fueron famosos; Karla habló de Bruna, “la patita con tenis”; Wafle, “la patita que vendía aguas”, y ahora el embajador, que es Merlín.

“Ya teníamos experiencia previa con los patitos anteriores, de poderles proteger sus membranas. Un pato no puede caminar sin protección en pavimento. Nosotros optamos por ponerles calcecitas dado que le robaron sus zapatos; a raíz de eso le tuvimos que poner calcetas. Tratamos de proteger en la medida de lo posible a nuestro bebé para que no se dañe absolutamente nada”.

Karla enfatizó que Merlín, que es un pato joven, “está muy bien, está muy sano y tiene un veterinario, especialista en aves, que lo ve dos veces al año. Lo vitaminamos y come muy bien”.

SPB