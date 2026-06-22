¿Qué Come el Pato Merlín? Karla Describe su Alimentación que Incluye Un Taco de Carnitas

Merlín, el pato viral del Mundial 2026, ahora visita la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum

Pato Merlín en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de junio 2026. Foto: N+Pato Merlín en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de junio 2026. Foto: N+

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Merlín, el pato estrella del Mundial 2026, disfruta de una dieta especial con charales y grillos, pero se da un gusto con tacos de carnitas. Conoce más sobre su cuidado.

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