Seguridad

Balacera Deja un Muerto y un Herido en Avenida Penitenciaria en Monterrey, Nuevo León

Autoridades investigan un ataque armado registrado sobre la avenida Penitenciaria, a unos metros del Palacio de Justicia de Nuevo León

Balacera en PenitenciariaAutoridades resguardaron la avenida Penitenciaria tras la balacera. Foto: N+

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Tiroteo en Av. Penitenciaria, en Monterrey, deja un herido y posible víctima mortal. Fuerza Civil y Cruz Roja en el lugar. Evita la zona, sigue informado.

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