Balacera Deja un Muerto y un Herido en Avenida Penitenciaria en Monterrey, Nuevo León

Una balacera dejó al menos un lesionado y una persona sin vida sobre la avenida Penitenciaria en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este viernes 7 de agosto, generando un intenso despliegue de autoridades de seguridad.

A este punto llegaron elementos de la Fuerza Civil, quienes localizaron sobre esta avenida un auto en el que se se encontró una persona sin vida. Oficiales también ubicaron a otro sujeto, al interior de un restaurante, que presentaba una herida de bala en una de sus extremidades.

Minutos más tarde a este lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Agentes Ministeriales y autoridades locales, quienes resguardaron la avenida Penitenciaria para llevar a cabo las labores de investigación necesarias.

Las cámaras de N+ Monterrey captaron el momento en que agentes de investigación abordaron a la persona lesionada para levantar su declaración y tratar de identificar a los responsables. Autoridades ya se encuentran desplegados en calles y colonias cercanas para tratar de localizarlos.

Cierran Avenida Penitenciaria tras balacera

Tras esta balacera, reistradra en la avenida Penitenciaria, varios locales en este punto cerraron sus puertas, ya que el acordonamiento por parte de agentes de investigación abarca todo este sector. Vecinos mencionaron sentirse inseguros ante la presencia de diversas unidades de varias corporaciones de seguridad.