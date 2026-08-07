Seguridad

Ataque Armado Deja a una Pareja Herida tras Persecución a Balazos en Juárez, Nuevo León

Una pareja resultó lesionada luego de ser perseguida y atacada a balazos por hombres armados durante la madrugada de este viernes en la colonia Rincón del Parque.

Hieren a dos a balazos.Hieren a dos a balazos. Foto: N+

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Una pareja resultó herida tras ser atacada a balazos en Rincón del Parque, en Juarez. La mujer se reporta en estado delicado.

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