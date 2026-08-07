Ataque Armado Deja a una Pareja Herida tras Persecución a Balazos en Juárez, Nuevo León

La violencia volvió a hacerse presente en el municipio de Juárez luego de que un ataque armado movilizara a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en la colonia Rincón del Parque, un sector cercano a la zona conocida como Las Escobas.

De acuerdo con los primeros informes, una pareja fue perseguida por sujetos armados que finalmente les dieron alcance sobre la calle Rincón de Olvera, entre Rincón de Valle y Rincón de Bilbao, donde abrieron fuego en repetidas ocasiones.

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Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y establecieron un amplio acordonamiento para resguardar la escena del crimen, donde fueron localizados múltiples casquillos percutidos. De manera extraoficial también trascendió que varios vehículos estacionados presentaban impactos de proyectil de arma de fuego derivados de la agresión.

Identifican a víctimas de ataque a balazos

Las víctimas fueron identificadas como Stephanie Guadalupe y Donald Daniel. Ambos recibieron atención por parte de elementos de Protección Civil de Juárez y posteriormente fueron trasladados al Hospital General de Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad y su estado de salud fue reportado como delicado.

En el lugar de los hechos quedaron diversas pertenencias de las víctimas, entre ellas una gorra, un perfume y un par de desarmadores, objetos cuyo origen o relación con la agresión aún es desconocido.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación y determinar el móvil del ataque, mientras continúan las indagatorias para identificar y localizar a los responsables.