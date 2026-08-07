Dictan Prisión Preventiva a Ángel 'N', Exgobernador de Guerrero, por Caso Ayotzinapa

Hoy, 7 de agosto de 2026, se llevó a cabo la audiencia de imputación del exgobernador de Guerrero, Ángel 'N', señalado por ocultar evidencia sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al término de la audiencia, se dictó la prisión preventiva al imputado.

En audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional.

Se prevé que se resuelva su situación jurídica la próxima semana.

Esto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba, incluyendo el testimonio de dos personas, durante la audiencia que se extendió por cerca de siete horas.

Dichas pruebas acreditaron "con plena evidencia y apego al debido proceso", la posible participación de Ángel “N”, exgobernador del estado de Guerrero, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, señaló la FGR en un comunicado.

La FGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra el pasado 7 de agosto de 2026; la diligencia forma parte de la investigación que la FGR reabrió bajo un nuevo esquema de análisis de acciones realizadas durante más de una década en torno a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos.

La audiencia de este viernes comenzó después de las 10:00 horas; se presentarán pruebas relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo martes 11 de agosto.

De ser declarado culpable podría enfrentar una pena de 60 años de prisión.

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¿Por qué fue detenido Ángel 'N'?

La Fiscalía informó que la captura del exmandatario deriva del reanálisis de las investigaciones del caso Ayotzinapa, del que surgieron nuevos elementos que, de acuerdo con la institución, apuntan a su posible participación en el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez.

Según la Fiscalía, una de las pruebas centrales de la investigación corresponde a un video captado por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, en esas imágenes quedó registrado el momento en que el autobús en el que viajaban los estudiantes fue interceptado por policías municipales y estatales.

La FGR precisó que durante la administración encabezada por Ángel 'N', se informó que dicho material no existía debido a que hubo fallas técnicas en el sistema de videovigilancia.

Sin embargo, como parte de las nuevas investigaciones, la institución señaló que un testigo colaborador declaró en 2023 que la grabación habría sido retirada para entregarla a funcionarios de alto nivel. Posteriormente, otro testimonio recabado este año reforzó esa línea de investigación al señalar que existió una instrucción para desaparecer evidencias relacionadas con el caso.

FBPT