Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Ángel 'N', Exgobernador de Guerrero, por Caso Ayotzinapa

Este viernes, se presentaron las pruebas relacionadas con el caso Ayotzinapa; se prevé que se resuelva su situación jurídica la próxima semana

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero.Ángel 'N', exgobernador de Guerrero. Foto: Archivo | Cuartoscuro
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