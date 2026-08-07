Jóvenes Arriesgan su Vida al Cruzar el Río de la Barranca de Oblatos Saltando Sobre Rocas

Descender a los ríos que atraviesan las montañas representa un gran atractivo para miles de visitantes y atletas que recorren diariamente estas zonas. Sin embargo, algunas personas ponen en riesgo su vida al cruzar de un lado a otro brincando sobre enormes rocas para llegar a distintos puntos, como ocurre en la barranca de Oblatos, en Guadalajara.

Visitantes señalan que las principales causas de las tragedias son internarse en caminos desconocidos o transitar por senderos que no están habilitados ni señalizados como pasos peatonales.

Roban mallas de seguridad en la barranca

Además, recuerdan que hace algunos años la zona estaba protegida con una malla ciclónica para impedir el acceso a las áreas rocosas y reducir el riesgo de accidentes. No obstante, aseguran que esta fue robada por delincuentes y que actualmente solo permanecen algunos tubos cortados y deteriorados.

Tras el más reciente accidente mortal en el río, visitantes de la barranca de Oblatos colocaron una cruz formada con veladoras en el sitio donde fue localizado el cuerpo de Dostin Roberto, un adolescente de 16 años que resbaló al intentar llegar a la zona de Las Pilitas cruzando el río sobre las rocas.