Seguridad

Jóvenes Arriesgan su Vida al Cruzar el Río de la Barranca de Oblatos Saltando Sobre Rocas

Pese a los riesgos y a recientes tragedias, visitantes continúan brincando entre rocas para cruzar el río en la barranca de Oblatos.

Barranca de OblatosEn la zona, recientemente un menor falleció. Foto: N+

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Jóvenes arriesgan su vida cruzando el río en la barranca de Oblatos. La falta de señalización y el robo de mallas de seguridad aumentan el peligro.

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