Internacional

Recompensa por Juan Carlos Valencia: EUA Revela Cuánto Ofrece por Líder del CJNG

El gobierno estadounidense elevó el monto que ofrece por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Juan Carlos Valencia GonzálezJuan Carlos Valencia González, líder de Cártel Jalisco Nueve Generación (CJNG). Foto: X, @USAmbMex
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Recompensa del FBI por Juan Carlos Valencia: Estados Unidos Revela Cuánto Ofrece por Líder del CJNG