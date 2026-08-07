Recompensa por Juan Carlos Valencia: EUA Revela Cuánto Ofrece por Líder del CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó hoy, 7 de agosto de 2026, cuál es el monto de la recompensa que ofrece el gobierno estadounidense por Juan Carlos Valencia, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por medio de sus redes sociales, compartió 'Estados Unidos ha aumentado la recompensa hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González "Pelón", el nuevo líder del CJNG'.

El funcionario señaló que ningún líder de un cártel se encuentra fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, mexicanas y de sus socios internacionales.

La recompensa busca incentivar la entrega de información para dar con Juan Carlos Valencia y capturarlo.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos Valencia González, alias 'El Pelón', es identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes del CJNG.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que el 8 de octubre de 2020. fue acusado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Columbia por conspiración para importar una sustancia controlada de forma ilegal a EUA.

El anuncio de la recompensa por información de él ocurre como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para debilitar las estructuras de los grupos criminales considerados una amenaza para ambos países.

El gobierno de EUA ha utilizado este mecanismo de recompensas para obtener información que permita ubicar a integrantes de alto nivel de organizaciones criminales.

FBPT