El joven de 14 años que asesinó a sus abuelos antes de dirigirse a su secundaria en Nonthaburi, a las afueras de Bangkok, e iniciar un tiroteo donde murieron otras cinco personas, habría sufrido de "estrés académico".

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dio a conocer el presunto motivo del tirador para agredir a sus familiares y después a la comunidad educativa, lo que dejó a más de 30 personas heridas.

Según con un reporte de la Real Policía de Tailandia, la octava víctima de esta tragedia fue el propio agresor, quien se quitó la vida después de perpetrar los atentados.

Las autoridades comunicaron que el arma homicida, una 9 mm, provino de un familiar, al parecer, registrada a nombre de su abuelo.

Los fallecidos en la escuela eran todos profesores y personal, y la policía indicó que el tirador de 14 años, un estudiante, disparó al menos 26 balas ​utilizando un arma que pertenecía a su abuelo. Se encontraron 34 cartuchos adicionales, según la policía.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Iluminan la Estrella de la Montaña Franklin a Siete Años del Tiroteo en El Paso, Texas

Todo inició en casa

Las autoridades tailandesas hallaron muertos en su vivienda al abuelo y la abuela del sospechoso del tiroteo este viernes en una escuela de secundaria al norte de Bangkok.

Los primeros indicios apuntan a que el incidente habría ocurrido en casa del victimario, quien vivía con sus abuelos, y posteriormente se dirigió a la Escuela Debsirin Nonthaburi.

Se trata de un prestigioso centro para alumnos de entre 12 y 18 años, perteneciente a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas de Tailandia, a las que han acudido altos cargos políticos del país.

Una vez que comenzó el tiroteo, los estudiantes se escondieron dentro de un aula mientras escuchaban disparos desde otro edificio antes de que agentes de policía les abrieron paso para poder salir del inmueble.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante con facilidad a su acceso para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población.

ICM