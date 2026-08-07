Internacional

Joven con Estrés Académico Mata a Sus Abuelos, Profesores y Trabajadores de Escuela en Tailandia

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, informó que el saldo del ataque en una vivienda y el centro escolar es de 8 muertos y más de 30 heridos

Elementos de la Policía de Tailandia recorren la escuela donde ocurrió un tiroteoElementos de la Policía de Tailandia recorren la escuela donde ocurrió un tiroteo. Foto: AFP

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