En Rojo por Presencia de Sargazo Abundante 56 Playas del Litoral de Quintana Roo

Recientemente la NASA alertó sobre la densidad del cinturón de sargazo en el Atlántico y su impacto en las costas del Caribe y el golfo de México.

En las playas de Quintana Roo, el recale de esta alga va en aumento. Hoteleros y empresarios turísticos reconocen que los resultados de la nueva estrategia para contenerlo se verán a mediano plazo.

De 140 playas del litoral de Quintana Roo, 56 están en rojo por la presencia de sargazo abundante.

Las más afectadas van de Tulum a Xcalak, en la frontera con Belice, el fenómeno que años atrás se observaba de abril a junio, ahora se extiende hasta agosto.

Turismo

Al respecto turistas afirman que la situación es incómoda, como lo refiere Herbert Lobos, visitante de Oaxaca:

"Es algo incómodo porque no se puede uno bañar, no puede uno disfrutar de las playas, uno se va triste"

La baja ocupación hotelera en Tulum, considerado el paraíso de la Riviera Maya, llevó a hoteleros y empresarios turísticos a analizar el cierre de sus negocios durante la temporada de mayor sargazo, en plenas vacaciones de verano.

NASA

De acuerdo con un mapa satelital difundido por la NASA, en junio pasado el alga marina alcanzó su máxima concentración en la zona conocida como el gran cinturón de sargazo del Atlántico.

El mar Caribe y el golfo de México, alcanzaron máximos históricos, en el Caribe se registraron hasta 9 millones de toneladas métricas, mientras que en el golfo se contabilizaron cinco millones, casi el doble del récord de 2025.

Afectaciones a pescadores y turismo en Yucatán

En Yucatán la llegada de sargazo afecta principalmente a los pescadores como Luis, quien afirma que no ha trabajado en ocho días.

"Se ensucian las redes. Todo el sargazo tapa el pulpo, no deja comer el pulpo por eso nos perjudica"

Aunque en menor grado que Quintana Roo, también hay afectaciones al turismo.

"Viene con esa intención de meterse a la playa y de repente se encuentra con el sargazo y como que dicen: ‘Esto no es lo que me vendieron’, aseguró Gabriel, un prestador de servicios.

Estrategia contra el sargazo

El Gobierno federal anunció la semana pasada un plan integral donde participan autoridades y empresarios hoteleros que abarca una inversión de más de 2 mil millones de pesos, para combatir el alga en aguas abiertas antes de que llegue a las playas. La estrategia contempla la compra de más barcos, la ampliación de las barreras de 10 a 50 kilómetros y el tratamiento del alga.

De acuerdo con los especialistas, esta temporada ha arribado cuatro veces más volumen que en 2025.

Alejandro Bravo, de la Red de monitoreo del Sargazo en Quintana Roo, explicó:

"Es un exceso de nutrientes en el océano. Actualmente este es el efecto que está produciendo la contaminación del mar y el cambio climático"

Javier Mendoza, comandante de la XI Zona Naval en Quintana Roo, señaló sobre la cantidad recolectada del alga:

"El sargazo recolectado en 2026, a la fecha van más de 63 mil toneladas de sargazo, y aunque suena mucho, la verdad es que todavía falta mucho por hacer"

Con información de Corresponsales de N+.

LECQ