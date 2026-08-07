Cambio climático

En Rojo por Presencia de Sargazo Abundante 56 Playas del Litoral de Quintana Roo

La NASA alertó recientemente sobre la densidad del cinturón de sargazo en el Atlántico y su impacto en las costas del Caribe y el golfo de México. En Quintana Roo el recale de esa alga va en aumento

Presencia de sargazo en playa de Cancún, Quintana Roo.Presencia de sargazo en Playa Forum, en Cancún, Quintana Roo. Julio 29, 2026. Foto: Cuartoscuro

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Alerta en Quintana Roo: 56 playas en rojo por sargazo. NASA advierte sobre el impacto en el Caribe y Golfo de México. Afecta al turismo y pesca.

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