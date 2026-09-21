La tormenta tropical Polo mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico. Autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución, debido a que podría intensificarse rápidamente durante los próximos días y alcanzar la categoría de huracán mayor frente a las costas de Jalisco y Colima.

De acuerdo con información de Protección Civil Jalisco y del Servicio Meteorológico Nacional, Polo se ubicó a cientos de kilómetros de las costas del occidente del país, con vientos sostenidos que alcanzaban entre 83 y 100 kilómetros por hora, además de rachas de hasta 120 kilómetros por hora. El sistema presenta condiciones favorables para fortalecerse y, según los pronósticos, podría convertirse en huracán categoría 1 durante este día, con posibilidad de alcanzar categorías superiores.

Para Jalisco se pronostican lluvias fuertes en las regiones sur y este del estado, mientras que los mayores acumulados podrían concentrarse en las zonas costeras y serranas, principalmente en la región Costa Sur. Protección Civil Jalisco señaló que podrían registrarse acumulados de entre 100 y 150 milímetros de lluvia.

Además de las precipitaciones, se prevé un incremento en el oleaje. Para las costas de Jalisco y Colima se pronostica mar de fondo con olas de entre 1.5 y 2.5 metros, mientras que el jueves podrían presentarse olas de hasta cuatro metros en algunos puntos de la costa jalisciense.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias asociadas con Polo podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como posibles desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Las condiciones también podrían generar afectaciones en otras entidades del Pacífico, principalmente Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.