Cambio climático

Tormenta Tropical Polo Podría Convertirse en Huracán y Afectar a Jalisco

Se espera oleaje de hasta cuatro metros en costas del estado, además de posibles deslaves, desbordamientos e inundaciones

Tormenta tropical Polo podría convertirse en Huracán.Tormenta tropical Polo podría convertirse en Huracán. Foto: N+

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Polo mantiene su desplazamiento sobre el Pacífico y podría convertirse en huracán, con lluvias de hasta 150 milímetros en Jalisco

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