El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos alertó que para finales de esta semana la depresión tropical 17-E se podría fortalecer a huracán afectando al suroeste de México.

En las próximas horas, la depresión tropical afectará las costas del suroeste de México, con una lluvia que podría provocar inundaciones y desplazamientos de tierra, especialmente en barrancas y cerros.

"Se pronostica que la depresión tropical 17-E se fortalezca y se acerca a la costa suroeste de México como huracán mayo a finales de semana", indicó el NHC, quien instó a las autoridades mexicanas a seguir de cerca el fenómeno.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) inició este domingo la vigilancia sobre la zona ubicada al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Conagua

Se pronostica que este sistema provocará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de estos estados y Guerrero, así como oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en sus costas.

La Conagua informó que la zona de baja presión tiene alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, localizándose en el suroeste de las costas de Colima y Michoacán, con avance hacia el norte.

Se reportó que su extensa circulación ocasionará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, así como evento de mar de fondo en las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano.

En las próximas 48 horas, reportó la Conagua, el posible ciclón tropical continuará intensificándose al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que otros sistemas atmosféricos sobre el sureste del país originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Además, se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noroeste, centro y sureste de la República Mexicana, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, lo que podría generar inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, reducción de la visibilidad, caída de ramas y árboles.

TLS