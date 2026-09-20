Pasan los días y sigue disponible el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, por eso revisa qué apellidos se inscriben del 21 al 26 de septiembre 2026 en los Módulos del Bienestar que están instalados en hasta 24 ciudades de todo México.
Desde que se puso en marcha este nuevo trámite se dejó muy claro que estas inscripciones no solo aplican para personas de 30 a 64 años. También pueden inscribirse adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.
En lo que respecta específicamente a hombres y mujeres de 30 a 64 años, solo pueden inscribirse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo septiembre 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.
Para que haya un orden en la inscripción al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:
Primera y tercera semana de cada mes:
Letras A, B: Lunes.
Letra C: Martes.
Letras D, E, F: Miércoles.
Letra G: Jueves.
Letras H, I, J, K, L: Viernes.
Rezagados: Sábado.
Segunda y cuarta semana de cada mes:
Letra M: Lunes.
Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.
Letra R: Miércoles.
Letras S, T, U: Jueves.
Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.
Rezagados: Sábado.
Las personas que deseen hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, los apellidos que van a poder ir a su Módulo de Bienestar más cercano durante la cuarta semana de septiembre son variados, pero los más comunes por letra son estos:
Lunes 21 de septiembre 2026
Martínez
Morales
Mendoza
Moreno
Méndez
Medina
Márquez
Mejía
Maldonado
Miranda
Molina
Meza
Mora
Macias
Montes
Marín
Mata
Montoya
Martes 22 de septiembre 2026
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozo
Miércoles 23 de septiembre
Rodríguez
Ruiz
Romero
Rangel
Robles
Rosas
Rubio
Reyes
Rivera
Ramírez
Rocha
Ríos
Rivas
Rojas
Ramos
Rendón
Rincón
Reynoso
Jueves 24 de septiembre 2026
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solís
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
Viernes 25 de septiembre 2026
Vázquez
Vargas
Velázquez
Vega
Valdez
Valencia
Valenzuela
Villegas
Velasco
Villanueva
Vásquez
Villa
Vera
Villarreal
Villalobos
Wong
Walle
Wilson
Sábado 26 de septiembre 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.
Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:
Mexicali, Baja California.
La Paz, Baja California Sur.
Campeche, Campeche.
Colima, Colima.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ciudad de México (16 Alcaldías).
Chilpancingo, Guerrero.
Pachuca, Hidalgo.
Toluca, Estado de México.
Morelia, Michoacán.
Cuernavaca, Morelos.
Tepic, Nayarit.
Oaxaca, Oaxaca.
Puebla, Puebla.
Chetumal, Quintana Roo.
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Culiacán, Sinaloa.
Si no conoces la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en junio 2026, durante todo ese tiempo puede hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la cuarta semana de septiembre 2026.