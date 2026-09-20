Programas sociales

Reabre Registro Nuevo Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Módulos y Apellidos 21-26 de Septiembre 2026

Se reinicia el registro al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa a quiénes les toca ir a los módulos del Bienestar para inscribirse

Reabre registro el apoyo Bienestar 30 a 64 para hombres y mujeres módulos y apellidos del 21 al 26 de septiembre 2026El nuevo apoyo Bienestar de 30 a 64 sigue con el registro en septiembre 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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