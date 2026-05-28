Uno a Uno, los Documentos para Registro al Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 30 a 64 Años

Recién se abrió un nuevo registro de la Pensión universal para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad y debido a que la inscripción va a durar varios meses en 2026, acá te decimos cuáles son los documentos que piden para solicitar el apoyo en varias partes de México.

Recién terminó el calendario de pagos de la pensión de mayo 2026 y desde ya se encuentra abierto el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, por eso en una nota te dejamos el calendario de inscripción y los pasos para solicitar el apoyo Bienestar de 30 a 64 años en estos meses.

¿Dónde hay registro a la Pensión Universal de 30 a 64 años?

Este nuevo registro para ingresar al Servicio Universal de Salud solamente se encuentra disponible para hombres y mujeres de 30 a 64 años que ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. De mayo a noviembre 2026, los beneficiarios van a poder realizar su trámite en algunas de las siguientes 24 ciudades:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa. Hermosillo, Sonora. Villahermosa, Tabasco. Cd. Victoria, Tamaulipas. Tlaxcala, Tlaxcala. Xalapa, Veracruz. Mérida, Yucatán. Zacatecas, Zacatecas.

¿Qué documentos piden para registrarse a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Todas las personas que ya reciben su apoyo Bienestar de 30 a 64 años deben acudir a su Módulo del Bienestar con los siguientes documentos para completar su inscripción a la credencial universal de salud:

Identificación oficial con fotografía . Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

Comprobante de domicilio . Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Un importante recordatorio para los beneficiarios de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años, que deseen solicitar la credencial del Servicio Universal de Salud, es que deben ingresar a este link moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx/. Ahí podrán checar cuál es el módulo más cercano para hacer el registro de mayo a noviembre 2026.

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