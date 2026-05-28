Uno a Uno, los Documentos para Registro al Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 30 a 64 Años

La Pensión Universal de 30 a 64 años abrió un nuevo registro y tres documentos son importantes para solicitar el apoyo para hombres y mujeres Bienestar en 2026

Qué documentos piden para el registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2026La Pensión universal de 30 a 64 años tiene registro en varias ciudades este 2026. Foto: Gobierno de México

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